¿Alguna vez has soñado con caerte mientras duermes? No adivines, esto es lo que dice el doctor.

Los Ángeles, EN VIVO – Casi todo el mundo lo ha experimentado al menos una vez. Estás profundamente dormido y de repente te despiertas con una sensación como si estuvieras cayendo desde una altura. Tu corazón se acelera, tu cuerpo se sacude y tardas unos segundos en darte cuenta de que todavía estás ahí. dormir. Aunque sólo dura un momento, la sensación se siente muy real y a menudo causa pánico.

Entonces, ¿qué sucede realmente cuando lo experimentamos? soñar con caer al dormir? Desplázate para descubrir la respuesta, ¡vamos!

Fenómeno llamado tirón hipnótico

En un vídeo compartido a través de Instagram, el Dr. Myro Figura, anestesiólogo certificado con sede en Los Ángeles, California, explica que la sensación de caerse durante el sueño está relacionada con un fenómeno llamado tirón hipno.

«¿Conoce esta sensación? Usted se relaja, se queda dormido y luego se sobresalta. Esto se llama sacudida hipnótica y es su propio trastorno personal», dijo el Dr. Figura, informado por el Times of India, el domingo 4 de enero de 2026.

Las sacudidas hipnóticas son contracciones musculares que ocurren repentina e involuntariamente y generalmente aparecen justo cuando una persona comienza a quedarse dormida. Esta condición resulta ser bastante común. Un estudio de 2016 publicado en la revista Sleep Medicine afirmó que entre el 60 y el 70 por ciento de la población ha experimentado esto.

¿Por qué el cerebro nos hace «caer»?

Según el Dr. Figura, las sacudidas hipnóticas se producen debido a pequeños errores en la forma en que el cerebro se adapta cuando el cuerpo pasa de la conciencia al sueño.

«Cuando te duermes, tus músculos están relajados y fríos, pero tu cerebro percibe esa relajación como si te estuvieras cayendo. En un intento de contenerte, te estremeces, esto es realmente normal», explica.

Este fenómeno generalmente aparece en la etapa de sueño ligero y no indica una enfermedad grave. Sin embargo, los patrones de sueño irregulares, como los resultantes del trabajo por turnos o del desfase horario, pueden alterar los ritmos circadianos y aumentar la frecuencia de las sacudidas hipnóticas.

¿Cuándo necesitas estar alerta?

Aunque se considera normal, el Dr. Figura advierte que las sacudidas hipnóticas demasiado frecuentes pueden ser una señal de que el cuerpo está desequilibrado.

«Podría significar que estás estresado, que no estás durmiendo lo suficiente o que estás bebiendo demasiada cafeína», dice.