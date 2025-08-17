¿Alguna vez has imaginado el sabor de Harley-Davidson Porsche? Aquí está el resultado

España, Viva – Mundo del motor costumbre Siempre presente una sorpresa, y uno de los más nuevos que vienen del taller modificación Lord Drake Kustoms (LDK). El taller con sede en España y Estados Unidos logró cambiar el Harley-Davidson Sportster 883R a un estilo de personalización personalizada Porsche que es elegante y lleno de detalles.

LDK es conocido como una casa de modificación que nunca juega segura. Dirigidos por Francisco Manen, a menudo presentan motocicletas que se ven diferentes y dejan una fuerte impresión. El proyecto Sportster Porsche es una de las pruebas reales de su creatividad.

Reportado Viva Automotive de AutoevoluciónEl domingo 17 de agosto de 2025, inicialmente, esta moto era solo un Sportster estándar de las filas de Harley-Davidson. Sin embargo, casi todos los componentes se revisaron. Se eliminan las ruedas, la suspensión trasera y el cuerpo original.

El típico motor V-Twin de Harley todavía se mantiene, pero ha recibido un nuevo toque en forma de un sistema de admisión de aire de S&S y Black Muffler Vance & Hines con una configuración de dos en uno. Como resultado, el sonido de la motocicleta suena más feroz y potente.

En las piernas, la suspensión trasera se reemplaza con un modelo de posventa que se puede ajustar, equipado con tubos adicionales para aumentar la comodidad. La horquilla delantera también se fortalece y cierra una cubierta especial para que parezca más musculosa. Las ruedas de aleación multiproceso de posventa envueltas en neumáticos Dunlop hacen que parezca más deportivo. Por seguridad, el frenado se confía a un disco delantero hueco que se combina con pinzas Brembo de alta calidad.

Sin embargo, la atracción principal de esta moto se encuentra en los detalles del cuerpo. Los tanques de gasolina están hechos específicamente, decorados con emblemas de Porsche en los lados derecho e izquierdo, y elegante tapa de gasolina en la parte superior. La parte posterior está recortada con un nuevo diseño, equipado con asientos de cuero negro en motivos de diamantes. Las luces traseras de doble LED se plantan perfectamente al final del cuerpo, lo que se suma a la impresión moderna.

LDK también agregó algunos otros detalles interesantes, como la cubierta de la red de la cubierta en varios puntos, el manillar con clip, paneles de instrumentos digitales y horquilla de brace con el logotipo de Porsche. El color de esta pintura de motocicletas también imita la sensación del logotipo de Porsche, que es una combinación de elegante gris con acentos negros y dorados que lo hacen parecer lujoso.

El resultado final es una moto personalizada que combina dos mundos diferentes: la típica fuerza de la calle de Harley-Davidson con el prestigio automotriz de Porsche. Este Sportster no es solo un vehículo, sino también una obra de arte que muestra cómo la creatividad puede traer una nueva identidad a una motocicleta.