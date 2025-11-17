¿Alguna vez has experimentado uno de estos seis signos en tu piel? Cuidado con los signos de diabetes

Estilo de vida, VIVA – Diabetes Actualmente se ha convertido en un grave problema de salud. Basado en el informe de la Federación Internacional de Diabéticos (FID) titulado Atlas de la diabetes de la FID 11th EdiciónSeñaló que 589 millones de personas de entre 20 y 79 años en todo el mundo sufrirán diabetes en 2024.

La FID estima que los diabéticos de la misma edad en Indonesia alcanzan los 20,4 millones, o el 7,4 por ciento de la población. Indonesia es el quinto país con mayor número de enfermos de diabetes.

Para 2050, las FDI estiman que el número de adultos que padecerán esta enfermedad aumentará a 853 millones de personas o el 13 por ciento de la población mundial. Mientras tanto, se prevé que el número de personas que padecen diabetes en Indonesia en 2050 aumentará a 28,6 millones de personas.

Hablando de diabetes, esta enfermedad a menudo aparece sin síntomas perceptibles hasta que las complicaciones hablan más que las quejas cotidianas. Debido a que los primeros signos rara vez se notan, muchas personas no se dan cuenta del momento importante en el que la prevención y el tratamiento temprano pueden marcar una gran diferencia.

Curiosamente, la diabetes también se puede observar a través de cambios en la piel. Incluso antes de que un análisis de sangre muestre algo, los cambios en la textura, el color o la sensibilidad de la piel pueden ser una pista de resistencia a la insulina o niveles altos de azúcar en sangre. Por eso es importante prestar atención a las siguientes señales y no ignorarlas. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen tal como se informa en la página. Tiempos de la India Lunes 17 de noviembre de 2025

1. Manchas marrones en las espinillas (dermopatía diabética)

Las pequeñas manchas marrones en las espinillas son bastante comunes en los pacientes con diabetes y, a menudo, se consideran «manchas de la edad» inofensivas. estudio de 2015 en Revista india de dermatología muestra que dermopatía diabética a menudo se relaciona con diabetes de larga duración y cambios en los vasos sanguíneos pequeños. Las lesiones pueden sentirse algo escamosas al principio, luego adquieren una sangría superficial y, por lo general, desaparecen después de que los niveles de azúcar en la sangre se controlan mejor durante varios meses.

2. Zonas de piel oscuras y aterciopeladas (acantosis nigricans)

Acantosis nigricansque es una zona de piel engrosada, oscura y de aspecto aterciopelado en el cuello, las axilas o la ingle, es un signo clínico claro de resistencia a la insulina. estudio de 2019 en Revista india de dermatología informaron una fuerte asociación entre la acantosis y los niveles altos de insulina en ayunas, así como los trastornos metabólicos. Aunque no es peligroso, la aparición de estas manchas debe ser una alarma para realizar pruebas de detección de prediabetes o diabetes tipo 2, así como revisar el estilo de vida o la medicación para superar la resistencia a la insulina.