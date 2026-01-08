¿Alguien piensa en la multitud?







Australia rompió la tradición al principio, así como al final de las Cenizas 2025-26. En noviembre abrieron el ciclo en Perth y no brisbane por primera vez desde 1982-83.

El domingo pasado, los anfitriones salieron al campo sin un hilandero especializado por primera vez en un Test de Sydney en 138 años.

El no-spinner-in-in de AustraliaSídney El episodio saca a la luz la importancia de ganar a toda costa, sin importar si el espectador se aburre de ver a los marcapasos en funcionamiento todo el tiempo cuando Inglaterra batea. Dicen que no hay mejor espectáculo que un jugador de bolos rápido corriendo y dejando volar la bola. ¿Pero la introducción de una ruleta no genera también revuelo? ¿Y los que vienen y miran, no deberían disfrutar de alguna variedad? ¿No es un poco egoísta el equipo australiano de cricket? Las preguntas anteriores pueden rozar lo absurdo para algunos y eso está bien, pero ¿estarán también en desacuerdo con que el cricket de prueba debe ser un ramo de variedad?

El comentarista televisivo Kerry O’Keeffe no quedó impresionado y no perdió la oportunidad de utilizar el humor para aclarar su punto.

“Si no lo hacen [include a spinner]»Voy a llevar el panel de selección a La Haya», dijo O’Keeffe en Ashes Daily de Fox Sports News antes del inicio del domingo. «Voy a ir al tribunal más alto del mundo. He visto los dos juegos de Sheffield Shield en esta franja este año. Giró, ha estado rebotando para los hilanderos. murphy [Todd] es un jugador de bolos de calidad, merece jugar en el SCG [Sydney Cricket Ground]. Me sentiría desolado si Australia llega a este partido sin un especialista en hilandería”.

Además de ser un jugador que hace girar las piernas y jugó 24 pruebas para Australia entre 1971 y 1977 (también formó parte de la Serie Mundial de Cricket de Kerry Packer), O’Keeffe una vez dirigió el departamento de spinning para jóvenes en la Academia Australiana de Cricket y ha pasado varios años en el cuadro de comentaristas. Y sí, es un galés del Nuevo Sur para quien el SCG es su hogar.

O’Keeffe y yo nos conocimos en la gira por la India de 2003-2004. Australia y recuerdo lo enfático que fue sobre la necesidad de que India jugara con dos hilanderos para la cuarta y última prueba de esa serie: Anil Kumble y Murali Kartik. La serie estaba en juego y ambos equipos obtuvieron una victoria cada uno y la India tuvo una gran oportunidad de ganar su primera serie en Australia.

Sourav Ganguly tenía a Anil Kumble y Kartik como dúo y Kerry tenía una sonrisa en su rostro el 2 de enero de 2004. El juego terminó en empate. Kumble obtuvo 12 en la prueba, incluido 8-141. Kartik tuvo que esperar hasta el inicio del quinto día para obtener su único terreno (Justin Langer) de la prueba, pero es poco probable que Ganguly se hubiera arrepentido de su decisión de jugar dos hilanderos en Sydney.

Australia tenía a Stuart MacGill como su arma giratoria con Shane Warne cumpliendo su sentencia por prohibición de drogas. Pero el chico local MacGill solo tenía un portillo (Virender Sehwag) para mostrar, despedido el penúltimo día de la prueba. MacGill entró en el juego con 31 cueros cabelludos en cuatro pruebas en el SCG.

El otro día, el capitán interino de Australia Steve Smith No le gustaba exactamente la tarea de dejar de lado una ruleta. Él exclamó: “[I] Odio hacerlo. Pero seguimos produciendo ventanillas que no creemos que vayan a girar y la costura jugará un papel importante. Es como si te acorralaran”. Australia no tuvo un hilandero especialista en las pruebas de Brisbane y Melbourne, mientras que el gran oficial de todos los tiempos, Nathan Lyon, se quedó sin terreno en las primeras entradas de la prueba inicial en Perth y no fue necesario jugar a los bolos en la segunda entrada.

Las condiciones del campo obligaron a Smith y su grupo de expertos a tomar una decisión tan inusual del SCG y me recordó la decisión de Ian Chappell de dejar afuera a Ashley Mallett para la semifinal de la Copa del Mundo de 1975 contra Inglaterra en Leeds, donde las condiciones favorecieron el swing de bolos y Gary Gilmour reclamó 6-14 como compañero inicial de Dennis Lillee. Muchos años después, Chappell, mientras hacía una entrevista previa a la Copa del Mundo de 1996, le dijo a Harsha Bhogle que tomó esa decisión con gran pesar porque Mallett no solo era un jugador de bolos de primera clase sino también un buen jugador de campo de barrancos.

Hubo un tiempo en que Sídney demostró ser un terreno ideal para vencer al todo conquistador. Indias Occidentales con efectos, no importa si ya era demasiado tarde para ganar los honores de la serie. Los equipos de Allan Border lo hicieron en 1984-85 y 1988-89. El equipo de Inglaterra de 1986-87 dirigido por Mike Gatting también sucumbió en Sydney después de que recuperaran las Cenizas en la prueba anterior en Melbourne, donde Australia fue destruida en tres días.

Un Border furioso llegó a la quinta y última prueba en Sydney, donde los 184 invictos de Dean Jones y los esfuerzos combinados de los hilanderos Peter Taylor (en su debut en la prueba) y Peter Sleep le brindaron a Border una victoria de consuelo.

Jones revela en el documental Rookies, Rebels, and Renaissance cómo él y el jugador de bolos rápido Bruce Reid se acercaron a su capitán para reconocerlo y agradecerle por haber pasado «por el infierno» en la serie en la que Australia perdió 1-2. Y Border los sorprendió diciendo: «¿Por qué estás tan feliz? ¿Solo porque obtuviste 184, Deano? Perdiste la serie de pruebas, campeón. Perdiste las Cenizas. ¿Sabes lo que eso significa?». Border era todo lo duro que se podía ser. En la cuarta prueba de la serie 1988-89 contra las Indias Occidentales, llevó a Australia a la victoria con 11 terrenos en la prueba de Sydney. Para un ex capitán que vio a los hilanderos gobernar en el SCG, la decisión de Smith de no girar para mí, por favor, habría sido sorprendente, si no difícil de digerir. La temporada 2025-26 sería recordada por muchas cosas: dos de las cinco pruebas terminaron en dos días, un lanzamiento “insatisfactorio” en MelbourneLa brillantez de Travis Head, etc. Pero también fue una serie en la que los presentadores rompieron la tradición de la que históricamente estaban orgullosos.

El editor adjunto del mediodía, Clayton Murzello, es un purista con una postura abierta. Él tuitea @ClaytonMurzello

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





Fuente