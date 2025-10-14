Alguien le dice a Utah que la temporada ha comenzado

No puede ser fácil ser la elección de moda. Debe implicar preocuparte constantemente por lo que todos piensan de ti, o por decepcionar a todos, por lo que estás usando, por si captaron tu lado bueno y por preocuparte constantemente por cuándo se acaban los 15 minutos. No tenga la longevidad de la contienda para eliminar la fatalidad inminente con la que el síndrome del impostor siempre infecta una mente.

Puede que los Utah Mammoth aún no estén allí, pero fueron la elección de moda para estrellarse en los playoffs de la Conferencia Oeste esta temporada. Y comenzaron la temporada con una racha de tres partidos sin ganar. Lo que incluye perder ante Nashville y Chicago, dos de los equipos que conformarán la parte de la liga que tendrá un descanso para tomar jugo y tomar una siesta todos los días. Esto no es lo que el Mamut tenía en mente cuando empezó a empujar la cuerda de terciopelo del club superior.

Quizás lo más preocupante para Utah es que lucieron bastante desdentados en dos de sus tres derrotas. Lo sé, qué gracioso, un mamut que parece desdentado. ¿No es eso lo suyo? Pero la verdad es la verdad (resistí la tentación de decir «diente» allí, y debería ser aplaudido por ello). En sus dos últimos partidos contra los Preds y Halconeshan logrado 45 tiros conjunto. Esa no es la marca de un equipo sexy que todos pensábamos que iba a proporcionar algo NBA Jam destaca esta temporada.

Y no es que el Mammoth esté disparando un montón de tiros y simplemente falle la red o tenga muchos bloqueados. Contra los Preds, sólo tuvieron 24 intentos de 5 contra 5. 24! Contra los Avs en el primer partido y el Halcones Anoche sólo lograron 52 y 50 intentos. Este es un equipo que promedió más de 60 con fuerza uniforme en el 24-25. Simplemente no están creando nada en este momento.

Quizás comenzar la temporada con un viaje de tres partidos siempre sea una tarea difícil para un equipo joven. Quizás anoche en Chicago pasaron 60 minutos soñando con nostalgia con su regreso a casa, que llegará mañana. Pero cuando nuestro hogar es Salt Lake City, ¿qué tan melancólico podemos llegar a sentirnos?

No, el principal problema es que Mammoth se ha topado con un par de equipos que no les permitían hacer lo que querían. La noche inaugural contra los Avs, ser portero, oye, eso sucede. Sin embargo, en los siguientes dos juegos, Utah vio defensas móviles que simplemente no les permitían llevar el disco a la zona de la manera que quisieran.

Los Preds y Halcones No serán buenos y tendrán verrugas enormes, pero lo que sí tienen son líneas azules que pueden patinar. Lo que significa que no tienen que retroceder fuera de la línea azul cuando el grupo de delanteros Mammoth quiere llevar el disco al ataque de la zona ofensiva. Lo que significa que las jugadas pueden interrumpirse justo en la línea y Utah tiene que empezar de nuevo.

Utah realmente no está hecho para romper y tirar discos detrás de una defensa y luego tratar de recuperarlos a lo largo de los tableros. Al menos no están entre los seis primeros. Nick Schmaltz. Clayton Keller, JJ Peterka y Dylan Guenther no son extremos que buscan pescar y sacar discos debajo de la línea de gol para reciclarlos. De hecho, cambiaron a su mejor inspector, Josh Doan, por Peterka. Están mejor preparados para ello entre los últimos seis puestos, pero no cuentan con suficientes goles de los Carcone y Crouse del mundo para sobrevivir de esa manera.

Debería estar bien. Con mejores enfrentamientos en casa y, eventualmente, viendo defensas más estacionarias, habrá más huecos. Involucrar más a Sean Durzi, Mikhail Sergachev y Nate Schmidt en las entradas a la zona y en el hielo les dará más opciones. Pero Utah tendrá que idear un Plan B mejor que el que hemos visto en los primeros tres juegos de la temporada.