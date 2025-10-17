Alguien devolvió 10.000 millones de IDR a la Fiscalía General en relación con el caso Chromebook, pero no Nadiem Makarim, entonces, ¿quién?

Jacarta – Fiscalía General (Ministro de justicia) vuelve a revelar los últimos acontecimientos en el presunto caso corrupción obtención Chromebook De Ministerio de Educación y Cultura período 2019-2022.

La institución admitió que había recibido un reembolso de casi Rp. 10 mil millones, pero no provinieron del ex Ministro de Educación y Cultura, Nadiem Makarim, que ahora es sospechoso. Así lo reveló el jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna.

«Afuera (Nadiem Makarim)», dijo, citado el sábado 18 de octubre de 2025.



Nadiem Makarim tras ser interrogado por el Fiscal General

Anang se limitó a explicar que los miles de millones de rupias fueron devueltos voluntariamente por varias partes involucradas en el proyecto de adquisición de portátiles. No especificó claramente su identidad. El dinero se compone de denominaciones de dólares y rupias.

«Esto es de varios partidos cooperativos, uno de los sospechosos, y también de la KPA (Autoridad de Usuarios del Presupuesto) y del PPK (Oficial de Compromiso)», dijo.

Aparte de eso, los investigadores también recibieron reembolsos de proveedores relacionados con el proyecto de adquisiciones. Sin embargo, Anang no ha podido revelar en detalle cuánto fue devuelto por el sector privado.

«Lo que está claro es que los investigadores no sólo procesarán al sospechoso o a cada individuo, sino que también llevaremos a cabo actividades de rastreo de activos en el futuro», dijo.

Para su información, la Fiscalía General nombró a Nadiem Makarim como sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación de la Fiscalía General de Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020, Nadiem, como Ministro de Educación y Cultura en ese momento, se reunió con partidos de Google Indonesia.

La reunión tuvo como objetivo discutir los productos de Google, uno de los cuales es el programa Google for Education que utiliza Chromebooks que pueden ser utilizados por los ministerios, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones celebradas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, concretamente Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se utilizarían como proyecto de adquisición de equipos de TIC.

Luego, se llevó a cabo una reunión cerrada para discutir las adquisiciones utilizando Chromebooks. De hecho, en ese momento aún no se había iniciado la adquisición de equipos TIC.