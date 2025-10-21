Alfombra Jacob Elordi Gafas de sol ‘Frankenstein’: Compra online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Jacob Elord Ha tenido durante mucho tiempo una de las colecciones de bolsos de diseñador más envidiosas de Hollywood, pero la estrella de cine de 6’5 ha agregado otro accesorio a su arsenal: un elegante par de gafas de sol.

Durante toda la gira de prensa por lo próximo de Guillermo del Toro”frankenstein”, en la que Elordi interpreta al monstruo creado por el hombre, ha pisado la alfombra con una variedad de gafas de sol de diseñador, muchas de ellas de la marca de gafas de lujo Jacque Marie Mage, que normalmente se lanzan en producciones de menos de 500 piezas.

Más recientemente, en el estreno de “Frankenstein” en Nueva York el lunes por la noche, Elordi llegó con un traje azul marino cruzado de estructura marcada de Bottega Venetta. El actor se complementó con gafas de sol Jacques Marie Mage teñidas de ámbar, añadiendo un toque retro, casi cinematográfico, al look.

A continuación, eche un vistazo a algunos de los mejores momentos de gafas de sol de la alfombra roja de Elordi y dónde comprar estilos similares y más asequibles:

Usó el mismo par de anteojos ese mismo fin de semana en la alfombra de la Gala del Museo de la Academia, donde combinó un elegante traje negro de Bottega Veneta con gafas de sol de lujo y joyas de Cartier.

MODELO EXACTO Jacque Marie Mage Fellini en Borneo

MISMA MARCA Gafas de sol de acetato con montura cuadrada Vivienne de Jacque Marie Mage

En el Festival de Cine de Cannes de este año, Elordi lució un par de sus confiables JMM estilo aviador junto con un esmoquin personalizado de Bottega Veneta. El conjunto presentaba hombros suavemente estructurados, pantalones fluidos de pierna ancha y una impecable camisa blanca de Prada, rematada con una clásica pajarita de seda negra y zapatos con cordones de charol de Saint Laurent.

MISMO MODELO Jacque Marie Mago Bel Air

MISMA MARCA Gafas de sol estilo aviador Jacque Marie Mage

ESTILO SIMILAR Vallon Surf Aviadores

En el BFI London Film Festival, Jacob Elordi regresó a Bottega Veneta por sus característicos hombros atrevidos y su refinada confección. Completó el conjunto con zapatos negros con cordones Intrecciato de Bottega Veneta, la pieza destacada del conjunto. Antes de posar en la alfombra, saludó a las cámaras detrás. Gafas de sol cuadradas negras de Chanel.

MISMO MODELO Gafas de sol cuadradas Chanel

ESTILO SIMILAR Gafas de sol polarizadas Quince Walker

ESTILO SIMILAR Ray-Ban Original Wayfarer Clásico

Parte del mejor estilo de Cannes ocurre fuera de la alfombra. Elordi, por su parte, presumió de un impresionante cambio de vestimenta después de la proyección de “Frankenstein”, saliendo del Lido di Venezia por el canal con una camisa relajada a cuadros con botones de Bottega Veneta, pantalones plisados ​​de Bottega Veneta en un suave tono beige y, por supuesto, un par de JMM con lentes de color ámbar y herrajes dorados que le dan un aire vintage de Riviera.

MISMO MODELO Jacque Marie Mage Koenig gafas de sol con montura cuadrada