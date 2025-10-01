Alexander Skarsgård sobre sexo en ‘Pillion’, The Gay Bikers Motorcycle Club

Alexander Skarsgård todavía está emocionado de que la historia en «Grupera«Tengo que ser dicho.

Su última película, dirigida por Harry Lighton, protagonizada por el alumno de «Harry Potter» Harry Melling Cuando era un joven gay, Colin, que se embarcó en una relación dominante/sumisa con un carismático líder de pandillas de motociclistas Ray (Skarsgård).

«Descubrí que en este caso, no es realmente relevante cuál es mi experiencia. Quiero decir, tengo un hijo, pero lo que he hecho en el pasado, con quién he estado, hombres, mujeres … para mí, lo importante fue que se sintió como una oportunidad para contar una historia sobre una subcultura que no había visto retratada de esta manera, con tanta autenticidad», dijo. Festival de cine de Zurich.

«Mi experiencia de ver esto en la pantalla fue a través de [Al Pacino starrer] ‘Cruising’, donde es este vientre oscuro de la ciudad de Nueva York y es peligroso, asesino y aterrador. Los gays de cuero dan miedo. No soy Ray, pero tengo un poco de experiencia de ese mundo y sé que esa no es la representación veraz «.

Robbie Taylor Hunt fue el coordinador de intimidad de la película.

«No se trataba tanto de asegurarnos de que estábamos cómodos, porque estábamos demasiado cómodos el uno con el otro. Pero hay una narración dramática en estas escenas, que no siempre es el caso. A menudo encuentro sexo en la pantalla bastante aburrido. Por lo general, toda la tensión conduce a ese momento, y luego una vez que las personas están en el saco … durante el cumpleaños de Colin y esa escena de la orgía, gran parte», notó emocionalmente, notó.

«Queríamos que fuera torpe y extraño. En la pantalla, a menudo parece un ballet, pero el sexo puede ser incómodo y divertido».

Apreciaba que Lighton «no se puso guantes de seda para contar esta historia».

«Apretó la incomodidad. Todos estos personajes estaban completamente incendiados y las escenas de sexo no eran gráficas en aras de ser gráficos. Disparamos muchas más cosas gráficas de las que has visto en este momento», dijo.

«Harry hizo un hermoso trabajo al calibrarlo. No te rehuyes porque» oh, no podemos mostrar a los hombres teniendo sexo «, pero tampoco muestras un primer plano de una polla solo porque puedes, por el valor de choque. Creo que a mi madre le gustará esta película, y se trata de ciclistas gay kinky y una relación D/S. retratada con la cantidad perfecta de respeto, pero no demasiado respeto».

Skarsgård no conocía el trabajo de Lighton antes de hacer la película.

«Quiero acreditar el registro», anunció.

«No había visto a ‘Wren Boys’ ni ninguno de los pantalones cortos de Harry, no sabía nada de él. No recuerdo exactamente cómo resumieron la película, pero fue algo así como ‘Wallfrower Colin se encuentra con Ray de una pandilla de motociclista gay, y este es el comienzo de una historia de amor extraña, extraña y hermosa’. Que despertó mi interés «.

Añadió: «Se sintió tan original, y eso es bastante raro. He leído excelentes guiones donde me gusta: ‘Esto es genial, pero me recuerda a 10 películas que he visto’. Fui invitado a este mundo con tanto amor y compasión, pero a veces no lo hizo con demasiada reverencia. [someone] O hacer algo mal que eres demasiado precioso al respecto. Inmediatamente llamé a mis agentes y dije: «Quiero hablar con este niño loco».

Su personaje, Ray, sigue siendo misterioso durante toda la película.

«Lo abrazé como una excusa para ser muy vago, y no tener que encontrar una historia de fondo. Me gustó que fuera enigmático. Harry Melling y yo nos conocimos dos días antes de comenzar a filmar la película. Conocimos que ensayó la escena de la lucha libre, lo cual es una excelente manera de conocer a alguien», se rió.

«Me encantó que Ray fuera un enigma al comienzo de la película, pero también al final. Al leer el guión, estaba tan nervioso que en algún momento, por ejemplo, Colin descubre que Ray tiene una esposa secreta y luego es un momento dramático. [Lighton] Fue lo suficientemente valiente como para no caer en eso, pensando: ‘No me decepciones’. Y seguro que no lo hizo «.

Bromeando sobre lo que generalmente lo atrae a sus roles: «Money. ¡Sí! Capitalismo, bebé» – Skarsgård admitió que se acercó a escenas íntimas con Nicole Kidman en «Big Little Lies» de manera muy diferente.

«En este caso, Harry y yo estábamos entusiasmados por literalmente arrojarnos a ese anillo. En ‘Big Little Lies’, era importante para Nicole y yo conocernos antes y realmente construir esa confianza, porque sabíamos que queríamos disparar de una manera muy segura pero auténtica».

«Muchas de esas escenas se rodan con una sola cámara. Toda la escena se reproduce desde el principio hasta el final y son bastante violentas físicamente y realmente difíciles emocionalmente.

Voy a la casa de Nicole, jugaría con sus hijos y saldría a pasar el rato y almorzar y hablar. Cuando comenzamos a disparar, éramos como dos amigos que se metieron en esto juntos ”.

Hasta ahora, la subcultura que retrata da la bienvenida a «pincel» con los brazos abiertos, dijo Skarsgård, recordando la primera proyección en Cannes.

«Los ciclistas de la película son miembros de GBMCC, el Gay Bikers Motorcycle Club en el Reino Unido, cinco de ellos condujeron desde Londres para estar allí. Tuvimos el día y la noche más extraordinarios celebrando juntos. Paul. [Tallis] Lanzó su máscara de cachorro justo después de la proyección «.

«Tuvimos una fiesta conjunta con una película nigeriana donde la homosexualidad es ilegal. Fue la primera película nigeriana en tocar en el Festival de Cine de Cannes, por lo que había embajadores y políticos de Nigeria: tuvimos a nuestros ciclistas homosexuales con arneses de cuero y Pablo en su máscara de cachorro. Era bastante hermoso», dijo.

«Si no eres un [professional] El actor, incluso si estás orgulloso del resultado final, puede ser realmente extraño sentarse en una sala de cine con miles de personas, en el festival de cine más grande del mundo, y verte a ti mismo desnudo en la pantalla. Que simplemente lo amaban y se sentían orgullosos, significaba el mundo para mí «.