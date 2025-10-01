Alexander Skarsgard ha agregado otro romance poco ortodoxo a su currículum.

El actor, que pronto se verá en el BDSM de A24, la comedia romántica «Pillion» (interpretando el DOM al submarino de Harry Melling), que se inclinó en Cannes con aclamación crítica, se ha unido al elenco de la próxima característica «Wicker» junto con Olivia Colman. Skarsgard reemplaza a Dev Patel, quien se adjuntó originalmente cuando la película se anunció por primera vez en 2023.

También uniéndose a la película están Peter Dinklage y Elizabeth Debicki.

«Wicker», que ahora ha envuelto, ha sido dirigido por Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson de un guión que adaptaron de la historia corta de Ursula Wills-Jones «The Wicker Husband». Fue filmado por el director de fotografía ganador del Oscar, Lol Crawley («The Brutalist»).

Analizado como un romance «retorcido y poco convencional», la historia sigue a Colman como una pescadora «maloliente, soltera y perpetuamente ridiculizada» que vive en las afueras de un pueblo junto al mar. Un día, harta de sus vecinos y suaves y pequeños vecinos, ella compromete a la cestetera local para construirle un marido como el completamente de Wicker, con su relación provocando «indignación, celos y caos».

Topic Studios y Tango están financiando y produciendo la película con Colman, Ed Sinclair y Tom Carver del sur del río, David Michôd y Brad Zimmerman para Yoki, Inc. y Justin Lothrop y Brent Stiefel para Votiv, que originaron y financiaron el desarrollo. UTA Independent Film Group está formando co-reemplaza las ventas estadounidenses con CAA Media Finance. Black Bear está manejando las ventas internacionales.

La característica debut de Fischer y Wilson, la comedia de ciencia ficción «Save You Myses!», Que coescribieron y codirigieron, se estrenó en el Festival Sundance 2020, donde fue adquirido por Bleecker Street.

Las películas se suman a un año ocupado para Skarsgard. Recientemente fue visto como el protagonista en «Murderbot» en Apple TV+, mientras que junto con «Pillion» (que aún no tiene una fecha de lanzamiento en los Estados Unidos), también protagoniza otro título de A24, «The Moment», junto a Charli XCX y Rosanna Arquette.

El tema y el tango también han tenido diarios completos. Junto con «Wicker», los proyectos recientes del tema incluyen «Splitsville» de Michael Angelo Covino con Neon, que se inclinó en Cannes, los documentales ganadores de «A Real Pain» y «Folktales» de Jesse Eisenberg «A Real Pain» y Sundance «Nunca ha terminado, Jeff Buckley» y «Folktales», que se lanzaron en Threaters.

Mientras tanto, Tango estrenó tres películas en Sundance, incluida «Together» de Michael Shanks y «Lot, Baby» de Eva Victor, así como la «Magic Farm» de Amalia Ulman. La compañía también estrenó recientemente «La historia del sonido» en Cannes.