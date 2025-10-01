Alexander Skarsgard está protagonizada por la película de romance queer

Un revestido de cuero Alexander Skarsgard se calienta y pesa en el nuevo trailer para «Grupera«, Un extraño drama romántico sobre un líder de pandillas de motociclistas que comienza una relación BDSM.

Basado en la novela de 2020 «Box Hill» de Adam Mars-Jones, la historia sigue a un joven tímido hombre gay llamado Colin (Harry Melling) que conoce a Ray, el guapo líder de un club de motos, que lo toma como su sumiso mientras lo presenta a la comunidad de los ciclistas rineses. (La película lleva el nombre de la persona que se sienta en la parte posterior de una motocicleta). Harry Lighton escribió y dirigió «Pillion» en su debut.

En el teaser recientemente lanzado, Colin y Ray tienen una reunión en un bar antes de hacer una asociación DOM-SUB. A medida que se conocen, Ray se encuentra desnudo frente a Colin y luego mide su pecho para un arnés. Más tarde, los dos rodan con trajes de lucha descarado. Antes de que termine el breve teaser, Ray le entrega a Colin una lista de compras y le dice que «se compre un tope. Estás demasiado apretado».

Aunque la película tiene muchas escenas de sexo BDSM, desnudidad frontal completa y orgías elaboradamente coreografiadas, «Pillion» no está tratando de ser la versión más racia de «50 Shades of Grey». El crítico de Vanity Fair, Richard Lawson, llamó La película es un «drama de descubrimiento desarmemente conmovedor».

En Variedad revisarEl principal crítico de cine Peter DeBuge describió «Pillion» como «bastante ligero en el análisis, pero no es del todo tímido de mostrar el germen de la nueva excepción de un hombre de un hombre». Agregó que «mezclado con un sentido del humor irónico, ‘Pillion’ logra ser discreto y explícito en la forma en que Lighton presenta prácticamente todo lo que sucede en la relación no convencional de Colin y Ray».

«Pillion», que será lanzado por A24, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes y fue aceptado con una ovación de pie de siete minutos. Antes de la proyección, Lighton le dijo a la multitud En el Palais, él quería la película «para hacerte reír, hacerte pensar, hacerte sentir y hacerte cachondo».