Alexander Payne sobre lo que está mal con las películas modernas

Alexander Payne esta en el Festival de Cine de Locarno Para recibir el Pardo d’onore, pero lo que realmente quiere hacer es ver películas antiguas.

«Este curso universitario sobre el cine británico de la posguerra es increíble», dice, refiriéndose a las grandes expectativas retrospectivas del festival. «No podría estar menos interesado en las nuevas películas. Solo estoy interesado en las viejas. La estrella hasta ahora es ‘Hell Is A City’ de 1960. ¡Esa es una película increíble!»

Hablar con VariedadEl Director de «The Holdovers» y «Elección» y el dos veces ganador del Oscar al mejor guión adaptado para «The Descendants» y «Sideways», es optimista sobre su premio. «Se supone que debes decir: ‘Es un gran honor. Muchas gracias’. Aunque me siento demasiado joven para un logro de por vida, tomaré esto como un estímulo para el resto de mi carrera «.

Aquí está la entrevista en su totalidad.

Entonces, ¿cómo te sientes?

Lo que pienso es que nunca se sabe a dónde va a ir su carrera. Cuando me gradué de la escuela de cine en 1990 la primera vez que mostré una película fuera de los Estados Unidos no estaba en Suiza, sino Italia, en un Congreso Internacional de Estudiantes de Cine en Monte Cassino.

Hacía mucho calor ese verano, e hice amigos que todavía tengo ahora: uno funciona aquí como intérprete en Locarno. Se siente como hace un minuto. Por lo tanto, es conmovedor para mí regresar, exactamente 35 años después, durante otro verano caluroso en una zona de habla italiana, para recibir un premio como este.

¿Qué te gusta de las viejas películas?

Son mucho mejor, más alfabetizados, más económicos, más eficientes, más interesados en contar una historia y no ser pretenciosos. Realmente aprecio la economía narrativa.

Has ganado varios premios por tus guiones. Hoy en día hay toda una industria de manuales de escritura de guiones. ¿Cómo ves la escritura en la película?

He evolucionado en mi pensamiento sobre ese tipo de cosas. Cuando salí de la escuela de cine en la década de 1990, dejé la escuela de cine. Estaba en contra de Syd Field y Robert McKee. Defeco en esos principios de escritura de guiones. ¿Quién puede decir que el Acto uno se detiene en la página 30? Estábamos saliendo de los años 70, que tenían hermosas exploración y películas artísticas. Me gradué de la escuela secundaria en 1979, por lo que esas son las películas que me enseñaron lo que es una película comercial estadounidense. Y luego te metiste en los años 80, y las cosas comenzaron a ir realmente cuesta abajo, ciertamente en el cine estadounidense. Y mis amigos de la escuela de cine de snob y yo acusaríamos a esos libros de convertir todo en una fórmula. Ahora tengo 64 años, y veo muchas películas que duran tres o cuatro horas, y sin muy buena razón. Y me siento en muchas películas modernas y digo: «Corta, Corto. Lo entiendo. Corte». Hay muchas películas que solo tocarán en festivales de cine. El cine en general es un milagro, y cualquier película (bueno, excepto algunos) … todos son pequeños milagros. Pero incluso en su forma más vanguardista, el cine sigue siendo un medio popular. Esta es una respuesta larga de por qué prefiero las películas antiguas.

Estás planeando hacer un oeste como un posible proyecto futuro.

Me mudaré a Dinamarca en el otoño. Voy a hacer una película de arte europea adecuada. Obtuve la ciudadanía europea hace unos cuatro años. Soy griego. No me importa mucho la ciudadanía griega, per se, pero lo obtuve con un objetivo muy práctico en mente, que era hacer películas en Europa y calificar para la financiación estatal, y los dioses del cine me trajeron este proyecto en danés. [“Somewhere Out There”]. Renate Reinsve va a estar en él. Cuando termine eso, luego comenzaré a trabajar en una secuela de mi película «Elección», que hice hace 25 años, y luego llegaré al oeste. El que realmente estoy más interesado en hacer. Y tengo unas 30 o 40 páginas malas.

¿Se basa en algo o es una historia original?

Original.

Mirando a través de su filmografía, todas son películas muy políticas, sin parecer ser películas muy políticas.

Gracias por reconocer eso. Son, en cierto nivel, películas políticas, pero cuando las hago, las considero películas humanas. «La elección», por ejemplo, es aparentemente una metáfora política de la escuela secundaria para lo que sucede en el mundo más grande. Fue esa metáfora del novelista. Pero para Jim Taylor, mi coguionista y para mí, fue una historia humana. Tengo que dirigir la comedia humana. No puedo dirigir la política de ella.

¿La secuela de la «elección» estará cerca de la novela?

No lo será. Tom Perrotta, el novelista, escribió una novela realmente fina («Tracy Flick no puede ganar») que abrió el apetito de todos, pero tiene lugar nuevamente en una escuela secundaria y no puedo hacer otra película de secundaria. He terminado con eso. Entonces Jim Taylor y yo hemos alterado el concepto de él.

Ahora que la democracia se ha convertido …

… ¿Un pasatiempo?

¿Cómo afecta lo que está sucediendo en los estados la nueva película?

TBD, para determinar. En general, diría que Jim y yo, como escritores, no estamos tan interesados en hacer las cosas arrancadas de los titulares, porque para cuando su película esté lista, las cosas habrán cambiado. Pero esa no es la razón. Simplemente no estamos interesados en eso. Estamos interesados en la comedia. Pero si tienes una carrera en las artes y estás abierto, los vientos de la cultura y los vientos de la política te están soplando en el momento en que estás trabajando. Entonces aparece.

Algo quedará atrapado en las ramas.

Sí, absolutamente. Creo que es aún más hermoso si esos vientos quedan atrapados en las ramas, como usted dice, de manera inconsciente para usted. Así que estás concentrado en la historia y los personajes y los chistes y la música, y luego la miras y te van: wow, ¿qué estaba pasando?

Pero la política y ser humano parecen estar inextricablemente vinculados.

Con «Citizen Ruth», nuestra primera película en 1996, no estábamos interesados en hacer una declaración política, sino en cómo los psicodramas individuales de las personas se desarrollan en una arena pública, y así es como tengo que dirigir y escribir. Pero luego, si lo coloca en una arena pública, automáticamente, está haciendo una especie de película política.

Quería preguntarle sobre la escritora y maestra de cine Jeanine Basinger, de quien creo que está haciendo un documental.

No era su estudiante, pero soy amigo de algunos alumnos suyos. Subimos a su casa en Dakota del Sur y pasamos tres o cuatro días hablando de cine y viendo películas con ella. Ella tiene una de las mejores mentes que he tenido el privilegio de ver. Si se hubiera aplicado a cualquier otra disciplina, también se habría destacado. Es una suerte para nosotros, ella eligió una película.

¿Y el documental?

Estamos trabajando en ello, apuesta. Con suerte, estará listo en aproximadamente un año. Sin embargo, lo diseñamos como un Doc del New York Times, esos documentales cortos de media hora. Creo que más personas lo verían. Comenzaremos allí, presentándola al mundo, para que no se pierda en los siglos, y luego veremos desde allí si se expande en una característica.

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.