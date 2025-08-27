Alexander Payne esquiva la conversación de Gaza en la conferencia de prensa del jurado de Venecia

La guerra en curso en Gaza fue el principal tema de conversación en la Festival de Cine de Venecia Conferencia de prensa del jurado, aunque el director Alexander Payne eligió diplomáticamente no ofrecer su punto de vista sobre el asunto.

«Francamente, me siento sin preparación para esa pregunta», dijo Payne, el presidente del jurado de la competencia, cuando se le preguntó sobre su postura personal sobre la crisis humanitaria. «Estoy aquí para hablar de cine».

El director del festival, Alberto Barbera, ofreció su simpatía a los afectados por la guerra.

«Se nos ha pedido que rechazemos la invitación a los artistas; no lo haremos», dijo el director del festival, Alberto Barbera. «Si quieren estar en el festival, estarán aquí. Por otro lado, nunca hemos dudado claramente en declarar claramente nuestra gran tristeza y sufrimiento frente a lo que está sucediendo en Gaza y Palestina. La muerte de los civiles y especialmente los niños, que son víctimas, el daño colateral de una guerra que nadie ha podido terminar. Creo que creo que no hay dudas en relación con la posición de Bienal en esta». «.». «.». «.

Payne, el director nominado por el Oscar de «The Holdovers» y «Sideways», preside el jurado de este año y juzgará las películas en competencia junto con la actriz brasileña Fernanda Torres (una nominada al Oscar para «I'm Still aquí»), el auteur de la acumulación iraní Rasoulf («The Seed of the Sacred Fig»), cineasta rumana Cristian Mungiu, el director francés Stéphane Brizé («Fuera de temporada»), la directora italiana Maura Delero («Vermiglio») y el productor de actores chino Zhao Tao («Atrapado por las mareas»).

Todos asistieron a la conferencia de prensa del miércoles, pero solo Payne estaba entre los oradores en el panel. Otros Dais incluyeron al cineasta escocés Charlotte Wells («Aftersun»), Julia Ducournau («Titane») y Tommaso Santambrogio («Tiempo de cierre»).

Las estrellas de Hollywood, incluidas Julia Roberts, George Clooney, Adam Sandler, Jacob Elordi, Amanda Seyfried y Emma Stone están viajando a Venecia para estrenarse como «después de la caza», «Jay Kelly», «Frankenstein», «El testamento de Ann Lee» y «Bugonia».