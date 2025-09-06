Alexander Payne al no dar el premio ‘Voice of Hind Rajab’

Después otorgando el Golden Lion de este año para la mejor película para Jim Jarmusch «Padre Madre Hermana Hermana» Festival de Cine de Venecia presidente del jurado Alexander Payne enfrentó una gran cantidad de preguntas de los periodistas sobre la decisión. Muchos habían esperado el drama Gaza de Kaouther Ben Hania «La voz de Hind Rajab«Que recibió un Lágrado de 22 minutos de pie ovación en su estreno y finalmente recibió el Premio del Gran Jurado, para ser un shoo-in para el premio principal del festival.

«Eso es lo injusto de estar en un festival, es tener que decir que esto es mejor que eso. No lo es», dijo Payne diplomáticamente en una conferencia de prensa después de la ceremonia de premiación del sábado. «Como jurado, atesoramos ambas películas por igual, cada una por su propia razón. Y deseamos ambas películas una vida larga e importante, y esperamos que el apoyo de los premios que hemos dado esta noche los ayude, cada una a su manera».

Continuó: «Mira, si hubiéramos votado el día anterior, el día después, podría haber sido diferente … Como digo, atesoramos y valoramos y protegemos ambas películas por igual en nuestros corazones. Y si uno tuviera que recibir un premio [over] el otro, es para .000001% de tener que tomar algún tipo de decisión «.

Los compañeros del jurado de Payne durante el festival de este año incluyeron a la actriz y escritora brasileña nominada al Oscar Fernanda Torres («Estoy aquí»), prominente autor iraní Mohammad Rasoulof («La semilla de la higa sagrada»), el director de rumano de Palma D’o ganador del ranio-Writer-Writer-Producer Cristian Mungiu («4 meses, 3 días y 2 días»), Director de Rumano. («Fuera de temporada»), la directora italiana Maura Delero («Vermiglio») y el actor y productor chino Zhao Tao («Capturado por las mareas»).

Luego se le preguntó a Payne sobre un rumor que flotaba en las redes sociales que uno de sus jurados había amenazado con dejar de fumar debido a los desacuerdos sobre los principales premios del festival. Negó que esto sucediera, diciendo: «¿Uno de mis jurados amenazó con dejar de fumar? ¡Lo hice?