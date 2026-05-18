Alexa está empezando a atacar a Google con podcasts de IA bajo demanda

Stephen Schenck / Autoridad de Android

TL;DR Alexa Podcasts ahora puede producir episodios de audio alojados en IA sobre casi cualquier tema para los usuarios de Alexa Plus en EE. UU.

Tú eliges el tema y la duración del podcast y luego Alexa extrae contenido de más de 200 publicaciones.

Se le indica qué temas desea cubrir antes de la creación, para que pueda cambiar de dirección desde el principio.

La idea de contenido generado por IA en cualquier medio puede desanimar inmediatamente a algunas personas, pero algunos casos de uso son mejores que otros. Por ejemplo, yo diría que NotebookLM Audio Overview (ahora también disponible en Gemini) es una muy buena manera no sólo de resumir sus notas, sino también de hacerlo de una manera que sea fácil de digerir mientras viaja o mientras realiza su trabajo diario. Amazon parece haber capturado este nicho, y el minorista lanzó hoy una nueva función llamada Alexa Podcasts.

¿Usarías una herramienta de inteligencia artificial que explique o resuma libros en tu Kindle? 1002 votos Sí, para un libro complicado. 34 % Sí, para todo. 35 % No, me gusta retroceder e investigar. 19 % No estoy seguro. 12 %

Amazon anunció hoy la nueva función Alexa Plus en una publicación de noticias, explicando que puede producir episodios estilo podcast sobre casi cualquier tema en solo unos minutos. A diferencia de NotebookLM, que normalmente convierte su material fuente en una discusión de audio, Alexa Podcasts comienza con un tema de su elección y luego recopila la información por usted.

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Esto lo hace conveniente, pero también requiere que usted tenga más confianza en la IA de Amazon y su selección de fuentes. La compañía dice que Alexa Plus se basa en más de 200 publicaciones de noticias y otras fuentes, incluidas Associated Press, Reuters, Washington Post, TIME y más. Los episodios producidos utilizan la voz generada por la IA del presentador.

Si está abierto a la idea, al menos sabrá que no tendrá unos minutos antes de darse cuenta de que es posible que Amexa haya entendido mal lo que quería. Le preguntas a Alexa sobre los temas que deseas cubrir y te da una idea general de lo que planea incluir antes de producir algo. Luego puedes ajustar la duración y la dirección del episodio antes de que Alexa realice la grabación. Una vez que esté listo, recibirás una notificación en tu dispositivo Echo Show o en la aplicación Alexa, y podrás escucharlo desde allí o encontrarlo más tarde en la sección Música y más.

Los aspectos prácticos deberían quedar claros. Puedes solicitar un episodio sobre la historia de Roma antes de tu viaje, una guía para un nuevo pasatiempo o un resumen de los últimos lanzamientos musicales. Tal vez no seas un fanático del fútbol, ​​pero estás atrapado en el ajetreo y el bullicio de la próxima Copa del Mundo 2026. Muchos de los podcasts de fútbol más populares pueden suponer que tienes más conocimientos de los que tienes. Crear uno propio, adaptado a su base de conocimientos y a su tiempo de escucha, parece una solución útil.

Alexa Podcasts ahora está disponible para los clientes de Alexa Plus en EE. UU. Amazon dijo que también está considerando otros tipos de audio personalizado, incluidos resúmenes de noticias personalizados y contenido basado en documentos o información que usted elija compartir. Sigue siendo contenido generado por IA, pero al menos no se hace pasar por nada más que eso.