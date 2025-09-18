Alex Wagner, después de la cancelación de MSNBC, para lanzar un podcast de Media Crooked sobre Trump

Periodista político veterano Alex Wagnerel colaborador de MSNBC cuyo El programa de horario estelar en la red fue cancelado a principios de este añoestá lanzando un nuevo podcast con Medios torcidos.

Crooked Media, la compañía de medios políticamente progresista, Touts Wagner’s Show como «una nueva versión de la política en Estados Unidos», que la verá viajar por todo el país para hablar con «personas cotidianas», desde los académicos de Trump hasta aquellos en la resistencia democrática, sobre cómo la administración de Trump y sus políticas están afectando sus vidas. El podcast semanal de entrevistas también presentará un análisis de periodistas (incluidos periodistas universitarios), organizadores y pensadores para proporcionar contexto sobre el impacto de las políticas y promesas MAGA.

Wagner’s Crooked Media Show (actualmente sin título) se estrenará el 23 de octubre, disponible en todas las principales plataformas de podcasts. El podcast semanal tendrá aproximadamente 45-60 minutos de duración. Los episodios estarán disponibles en formato de video, y Crooked planes para resaltar videoclips compartibles.

Además, Wagner se unirá al buque insignia de Crooked Media «Pod Save America«Como el primer colaborador del programa con los coanfitriones Jon Favreau, Jon Lovett, Tommy Vietor y Dan Pfeiffer. Inicialmente, ella organizará un episodio del domingo de» Pod Save America «por mes; Wagner también se unirá a» Respuestas rápidas de YouTube «con Favreau, Lovett y Vietor para discutir las noticias y llenar las noticias y se llenará como presentador en el programa.

«Alex es un amigo de la cápsula desde hace mucho tiempo, y no podríamos estar más felices de finalmente trabajar con ella», dijeron Favreau, Lovett y Vietor en un comunicado. «Ella es aguda, intrépida e infinitamente curiosa en sus informes, exactamente el tipo de voz que queremos aportar a la comunidad torcida». El trío de ex asistentes de Obama cofundó Crooked Media en 2017.

Wagner dijo en un comunicado: «Estamos en un momento de cambio político impactante e intenso, y no hay mejor momento para lanzar un programa que lleve al corazón del asunto. Contexto.

Wagner se encuentra entre los oradores preparados para la compañía Estafa torcida (Del 6 al 7 de noviembre) en Washington, DC y ella ha trabajado con Crooked Media antes: en 2020, lanzó el podcast «Seis pies aparte» con Crooked Media y Cadence13 sobre la pandemia Covid-19.

En febrero de 2025 MSNBC cortó «Alex Wagner esta noche» de su horarioJunto con «The Reidout» de Joy Reid. Wagner ha seguido siendo contribuyente a MSNBC como analista político senior.

Wagner tenía se unió a MSNBC en 2022 Después de presentar el programa diurno «Ahora con Alex Wagner» entre 2011-15 en MSNBC como parte del movimiento de la red para presentar más programación con una lente progresiva. Entre temporadas en MSNBC, Wagner fue co-presentador en la transmisión del sábado de «CBS This Morning» y fue coanfitrión y productor ejecutivo de «The Circus» de Showtime.

Desde 2007 al 09, Wagner fue director ejecutivo de Not On Our Watch, una organización sin fines de lucro de defensa y subvenciones con el objetivo de detener y evitar atrocidades masivas fundadas por George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt y Don Cheadle. Desde 2004-07 fue editora en jefe de la revista Fader que cubrió la música y la cultura y antes de eso se desempeñó como corresponsal cultural para el Centro de Tank Tank para el progreso estadounidense con sede en Washington, DC.

También fue reportera en Huffington Post, donde cubrió la innovación en la economía estadounidense, y fue la corresponsal de la Casa Blanca para la política diariamente. Wagner tiene una licenciatura de la Universidad de Brown.