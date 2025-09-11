Alex Pereira en mentalidad antes de la revancha UFC 320 con Ankalaev

Alex Pereira recientemente se abrió sobre su mentalidad antes de su revancha con Ankalaev magomed en UFC 320. Su objetivo es recuperar el campeonato de peso semipesado, que perdió un UFC 313.

Ankalaev ejecutó un plan de juego fuerte durante su primera pelea. Puso a Pereira en posiciones que estaba incómodo. Ankalaev mantuvo el control contra la cerca y evitó que ‘Poatán’ implementara su fuerte enfoque.

Ankalaev obtuvo una victoria por decisión unánime para capturar el campeonato de peso semipesado. Su victoria marcó el final del impresionante reinado de Pereira, que lo vio defender el título tres veces en solo seis meses.

Durante una entrevista reciente con Buen adictoPereira reveló que no dejará que sus emociones dicten su actuación. ‘Poatan’ se está centrando en la lucha con una mentalidad clara en lugar de agregar más presión sobre sí mismo.

«Incluso en la pelea pasada, la gente ha dicho: ‘Vas a vengar la pérdida que Glover [Teixeira] tenía, y todas estas cosas. Al final, es otra pelea y la estoy mirando primero en mente «, dijo Pereira a través del traductor.» Voy allí para ganar y no importa, estoy luchando por mí allí y quiero hacer lo mejor por mí mismo «.

Alex Pereira comparte pensamientos honestos sobre la lucha por el magomed Ankalaev

Pereira también fue sincera sobre su próxima pelea con Magomed Ankalaev. Reconoció que el campeón de peso semipesado es un oponente duro y no puso excusas por perder su combate anterior.

‘Poatan’ enfatizó que su preparación será crucial si espera recuperar el campeonato de peso semipesado. Pereira planea implementar su propio plan de juego y asegurarse de que esté en su máximo forma para la pelea.

«Vamos a tener la oportunidad de ir de nuevo y tenemos un equipo completo juntos para que esto suceda», dijo Pereira a MMA Junkie. «Siempre va a ser una pelea difícil. Hay dos tipos que están bien preparados».

Añadió:

«Voy a hacer lo mejor que pueda y haré todo lo posible para sentirme más bien y súper bien en esa noche, para poder imponer mi ritmo y poder imponer mi plan de juego y poder salir con la victoria».

Pereira se abre sobre su actividad de UFC

Pereira también discutió su actividad desde que se unió al UFC. Como ex campeón de dos divisiones, ha sido muy activo, a menudo con breves despidos entre peleas.

Pereira ha recibido elogios por intervenir en breve aviso cuando sea necesario. Hizo su debut en UFC en noviembre de 2021 y ha promediado Tres peleas por año Desde entonces. Si bien es poco probable que ‘Poatan’ coincida con ese número este año, todavía habrá luchado dos veces en 2025.

Hablando con el adicto a la MMA, Pereira admitió que quizás competir con tanta frecuencia podría no haber sido ideal. Ahora de 38 años, reconoció que podría tomarse más tiempo libre entre peleas en el futuro.

«Mirando hacia atrás, tal vez si hubiera planeado las cosas mejor, no habría sido tan activo como yo», dijo Pereira a MMA Junkie. «Se trata realmente de oportunidades [to remain active]. Si surge algo, tal vez lo tome, pero no lo creo «.