Alex Pastoor revela los factores que llevaron a PSSI a poner fin a su colaboración con el entrenador holandés

VIVA – Ex entrenador asistente Equipo Nacional Indonesia, Alex Pastorfinalmente habló sobre el fracaso del escuadrón Garuda en penetrar copa del mundo 2026.

Reconoció al cuerpo técnico holandés que dirigió Patricio Kluivert incapaz de cumplir con las altas expectativas de los seguidores indonesios.

Pastoor dijo que su experiencia de nueve meses trabajando en Indonesia fue uno de los momentos más valiosos de su carrera. Quedó impresionado por la cálida bienvenida de los aficionados al fútbol indonesios desde que llegó por primera vez con Kluivert.

«Hay mucho entusiasmo por el fútbol y también por nuestra presencia. Por eso sentimos que tenemos que asegurarnos de que podemos tener éxito», dijo Pastoor a Voetbal International, el lunes 20 de octubre de 2025.

Sin embargo, detrás de esta euforia, Pastoor no negó que había una enorme presión que debía soportar el cuerpo técnico. El público indonesio tiene grandes esperanzas de que Garuda pueda hacer historia clasificándose para el Mundial de 2026.

Lamentablemente, ese sueño se hizo añicos después de que Indonesia no lograra avanzar en la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026 tras perder ante Arabia Saudita e Irak. La derrota supuso un punto de inflexión que complicó aún más la situación del equipo.

«Llevo demasiado tiempo en el mundo del fútbol como para sorprenderme por la decisión (de separarse del PSSI). Pero creo que están trabajando en un proyecto a largo plazo que es más que simplemente intentar llegar al Mundial», afirmó el técnico holandés de 58 años.

Pastoor admitió que empezó a sentir un cambio en el ambiente alrededor del equipo tras los resultados negativos. Dijo que la aparición de un «sentimiento negativo» era una señal de que la relación entre el equipo técnico y la federación era difícil de mantener.

«Si el sentimiento se vuelve muy negativo, se puede imaginar qué tipo de atmósfera se producirá», continuó.

El PSSI se separó oficialmente de Patrick Kluivert y de todos sus entrenadores, incluido Alex Pastoor, el 16 de octubre de 2025. Esta decisión se tomó conjuntamente, tras una evaluación tras los malos resultados en la clasificación.

Sin embargo, Pastoor todavía respeta al PSSI y a los jugadores. Selección Nacional de Indonesia quien según él tiene un extraordinario entusiasmo por el desarrollo.