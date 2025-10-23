Alex Pastoor es llamado cobarde, mira a los seguidores de la selección de Indonesia que no pueden soportarlo

VIVA – Grupo de seguidores fanáticos. Equipo Nacional Indonesia, La gran IndonesiaFurioso por la polémica declaración del ex entrenador asistente de Garuda, Alex Pastorque fue hecho en los medios holandeses.

Pastoor, que forma parte del equipo de Patrick Kluivert, se convirtió inmediatamente en un enemigo público del país después de hacer comentarios indirectos sobre el objetivo de Indonesia de clasificarse para Copa del Mundo 2026. Calificó esta ambición de «ilógica» simplemente porque la clasificación de la FIFA de Indonesia sigue estando en el puesto 119 del mundo.

Pastoor hizo estos comentarios en el programa Rondo de Ziggo Sport e inmediatamente echó más leña al fuego de la ira de la afición rojiblanca.

«Sería fantástico llegar a la Copa del Mundo, pero como equipo clasificado en el puesto 119, no es algo fácil ni lógico», dijo Pastoor a Ziggo Sport.

Estas declaraciones se hicieron después de que Indonesia perdiera 2-3 ante Arabia Saudita y 0-1 ante Irak en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática. Este resultado también puso fin a los contratos de Kluivert y de todo su personal, incluido Pastoor.

La Grande Indonesia no se quedó callada. Sintieron que Pastoor hablaba sin comprender el progreso de la Selección Nacional durante la era Shin Tae-yong, que anteriormente había podido desempeñarse sólidamente, incluido el invicto contra Arabia Saudita (ganando 2-0 en Yakarta y empatando 1-1 en Jeddah).

En un comunicado oficial, La Grande Indonesia lanzó un mordaz contraataque contra Pastoor.

«Ni siquiera pudiste mirarnos a los ojos en el estadio después de perder contra Irak. Alex Pastoor, eres un cobarde», escribió La Grande Indonesia.

Los aficionados mencionaron el vergonzoso incidente después del partido contra Irak el 12 de octubre de 2025 en King Abdullah Sports City, Jeddah. En lugar de saludar a los aficionados que habían venido hasta el final para brindarles apoyo, Kluivert y su personal huyeron del campo y volaron inmediatamente de regreso a Holanda.

Para los fieles seguidores de Garuda, esta actitud no es sólo cobardía, sino también una forma de traición a la lucha del equipo nacional y a los miles de seguidores que nunca han dejado de creer.