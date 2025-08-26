Después de 7 años sin victorias, Alex finalmente resurgió triunfante el fin de semana pasado en El campanario. El Golfista profesional sueco Terminó el fin de semana con una ronda de cierre de 67, solo un golpe a la cabeza. Este es el por segunda vez El jugador de 43 años ha salido a la cima de Betfred British Masters.

La reciente lesión de Noren

Mientras está en el campo de manejo antes de el 2025 centinelaAlex Noren sintió un pop fuerte en la pierna. El dolor lo obligó a retirarse, y una resonancia magnética reveló la verdad. El golfista sufrió una rotura del 90 por ciento de su tendón que se adhiere a la pelvis inferior. «Tenía un poco [of tendon] me fui, y tuve suerte » Poema de golf de Aduanas Noren. «Si es una lágrima completa, se siente una cirugía y luego es un año o algo así».

Con un tiempo de curación de cuatro meses y pequeñas opciones de rehabilitación, Noren se encontró en su mayoría descansando. Pero el proceso de curación Tomó más tiempo de lo que esperaba, y volver a 18 hoyos tomó más de siete meses para el golfista. Con el inesperado tiempo de inactividad, decidió comenzar a entrenar al equipo de softbol de su hija de 9 años en Florida. De la experiencia, Dijo «Fue increíble, lo mejor que he hecho».

«Es increíble, ¿sabes?» Añadió. «Estás tan atrapado en tu propio mundo de golf todo el tiempo. Es bueno salir de él».

Regresó a tiempo para el 2025 Campeonato Truist, y seguido al Campeonato PGA. Dado su tiempo libre reciente, su T17 en Quail Hollow parecía indicar que su período de visitante podría haber hecho maravillas para su juego.

Las ganancias anteriores de Noren

A pesar de Nunca te lleves a casa una victoria en el PGA TourNoren cuenta con una impresionante carrera en la gira europea. Con 11 victorias internacionales, una aparición en la Copa Ryder y dos Juegos Olímpicos en su haber, el sueco ha visto una variedad de éxito a lo largo de su carrera.

Antes de su victoria este fin de semana, Noren experimentó un largo período de rondas sin victorias. El último título que se llevó a casa fue en 2018, en el Hnna oee drance. Antes de eso, Noren ganó en el BMW PGA Championship (DP World Tour) en 2017.

Alex’s el año más exitoso Llegó en 2016. Cuando se llevó al primer lugar en el British Masters, Nedbank Golf Challenge, Omega European Masters y Aberdeen Asset Management Scottish Open. Su segundo trofeo en el British Masters no es una hazaña pequeña. Noren se une a una pequeña lista de jugadores que han logrado este logro, incluido Seve Ballesteros.

Victoria en el Belfry

Al final de su ronda ganadora, Noren habló con DP Tour sobre lo que significa esta victoria para él, declarando,

«Significa mucho. Fue una gran, gran semana. No creo que haya jugado así durante mucho tiempo, y para hacerlo al final, un pequeño hipo en el último, pero extremadamente orgulloso de mí mismo.

«Le dije a (Caddy) Kyle (Morrison) a principios de este año:» Lo vamos a conseguir. Vamos a entrar en un buen golf nuevamente después de un año lleno de baches «, y lo hicimos. Las últimas tres aperturas han sido geniales.

«Súper feliz y súper feliz de hacerlo aquí en Gran Bretaña. Parece amar a los británicos y los cursos británicos. Así que es maravilloso aquí».