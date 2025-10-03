Alex Morgan y más para ser honrado en Visionary Women Summit

El propietario de Los Angeles Lakers, Jeannie Buss, será uno de los panelistas clave en el Cumbre de mujeres visionarias Más adelante este mes.

La cumbre también será el anfitrión del premio inaugural visionario Women Trailblazer, que honra a los filántropos Bridget Gless Keller y Carolyn Clark Powers. Keller es un líder cívico cuyos esfuerzos humanitarios han apoyado a niños y familias en el área de Los Ángeles. La organización de impacto social celebrará su décimo aniversario con la Cumbre de Mujeres Visionarias el 8 de octubre en el Hotel Beverly Hills en Beverly Hills, California.

Powers es un filántropo y defensor de las artes que ha tenido un impacto en las artes visuales y escénicas, la educación musical y las causas de apoyo a los niños, las mujeres y la salud.

«Llegar a nuestro décimo aniversario es una celebración y un llamado a la acción», dijo Malea Farsai-Zafari, presidente de mujeres visionarias. «Las mujeres visionarias se fundaron para crear un espacio donde las mujeres extraordinarias pudieran unirse, inspirarnos y afectar el cambio real».

Ella continuó: «Una década después, estamos orgullosos de honrar a los líderes cuyo impacto resuena en las industrias y las comunidades, mientras continuamos expandiendo las oportunidades para mujeres y niñas. Este hito nos recuerda que cuando las mujeres se levantan, todas avanzamos».

Fundada en 2015, las mujeres visionarias reúnen a las líderes en diversas industrias para inspirar cambios, ampliar las oportunidades e impulsar el impacto social. La organización ha otorgado más de $ 3 millones a más de 200 organizaciones sin fines de lucro que apoyan causas, incluidas educación, salud, vivienda, derechos humanos y las artes.

Otros aspectos destacados incluyen el Premio Visionario para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, que se presentará a Reshma Saujani, CEO de Moms First, Fundador de Girls Who Code and Podcast de «My Called Midlife»; y el Premio Changemaker, que honrará a Alex Morgan, medallista de oro olímpico, campeón de la Copa Mundial y co-capitán del equipo nacional femenino de EE. UU.

La cumbre también contará con un panel de mujeres en deportes, «Breaking Barriers: las propietarios femeninas que cambian el juego», moderado por la periodista Giselle Fernández. Los panelistas incluyen Willow Bay of Angel City FC, Buss of the Los Angeles Lakers, Charlotte Jones de los Dallas Cowboys y Lauren Leichtman de San Diego Wave FC.

El programa incluye un chat de Fireside con Morgan en el patrimonio salarial. Raise Choir, un conjunto de gospel de 14 miembros, también se presentará durante todo el día.

Además, la cumbre presentará la Iniciativa de los Scholars NextGen, que proporciona becas de $ 5,000 a estudiantes universitarios de primera generación en instituciones como UCLA, California State University Northridge y Otis College of Art and Design.

La campaña de capital del décimo aniversario es un esfuerzo de recaudación de fondos para sostener y expandir las subvenciones y programación visionarias de las mujeres para mujeres y niñas en todo el sur de California y más allá.

Los boletos individuales tienen un precio de $ 275 para los miembros y $ 325 para los no miembros. Las mesas para 10 invitados van desde $ 2,650 (plata) a $ 50,000 (patrocinador del evento).

Los anuncios de tributo digital también están disponibles a partir de $ 500. Los boletos y los patrocinios se pueden comprar enwww.visionarywomen.com/summit-2025.