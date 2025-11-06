Alex Morgan, Sabrina Ionescu y Magic Johnson se unen al consejo asesor de la NWSL

La Liga Nacional de Fútbol Femenino ha reunido un grupo de inversores estrella parecido a los Vengadores en NWSL equipos en un consejo asesor diseñado para impulsar nuevas oportunidades de negocio y ampliar el alcance general de la liga estadounidense.

El esfuerzo ha sido encabezado por Jessica Berman, comisionada de la NWSL, quien ha jugado un papel decisivo en la expansión de la presencia de la organización en todo Estados Unidos con 16 clubes que se extienden desde San Diego hasta Boston. Los miembros del panel y sus afiliaciones de equipo incluyen:

Chris Paul (Angel City FC)

Julie Foudy (Angel City FC)

Brandi Chastain (Bay FC)

Sabrina Ionescu (Bay FC)

Elizabeth Banks (Boston Legacy FC)

Aly Raisman (Boston Legacy FC)

Jordan Angeli (Denver Summit FC)

Brittany Mahomes (corriente de Kansas City)

Sue Bird (Gotham FC)

Eli Manning (Gotham FC)

Lauren Holiday (Coraje de Carolina del Norte)

Grant Hill (Orgullo de Orlando)

Tamia Hill (Orgullo de Orlando)

Joey Harrington (Portland Thorns FC)

Bryce Young (Portland Thorns FC)

Ken Griffey Jr. (Seattle Reign FC)

Alex Morgan (San Diego Wave FC)

Lindsey Vonn (Utah Royals FC)

Dominique Dawes (Espíritu de Washington)

Magia Johnson (Espíritu de Washington)

«Cuando analizamos la base de inversionistas de nuestros clubes, nos dimos cuenta de lo afortunados que somos de contar con un grupo tan extraordinario de íconos culturales, atletas y líderes que creen (y han invertido) en el poder y el potencial de esta liga», dijo Berman. «Su experiencia e influencia serán fundamentales a medida que continuamos construyendo no sólo una liga, sino un movimiento, uno que redefina el entretenimiento y lo que es posible en los deportes».

La liga se fundó en 2012 e inició su primera temporada de juegos en 2013. Su temporada ahora se extiende de marzo a noviembre. El fútbol femenino se ha visto impulsado por la ola de inversión, asistencia y aumento de audiencia televisiva que los deportes femeninos han disfrutado en los últimos años en Estados Unidos y otros países. La esperanza de Berman es que la potencia combinada de los inversores clave de la NWSL estimule el desarrollo empresarial de la liga, entre otros beneficios.

El plan es reunirse dos veces al año con los propietarios, el personal y los jugadores de los equipos para compartir información y abordar problemas comunes. La liga dijo que trabajaría con Boardroom, la firma de medios y eventos encabezada por Kevin Durant y Rich Kleiman de la NBA, para organizar la cumbre inaugural en la primavera del próximo año.

La NWSL confía en el poder estelar y la influencia cultural de los miembros de su junta directiva para abrir puertas y derribar barreras al deporte femenino en general.

«Los deportes femeninos están reescribiendo las reglas de lo que es posible, y la NWSL está liderando ese cambio», dijo Banks, la multifacética inversionista en Boston Legacy FC. «Esta liga tiene atletas increíbles, historias increíbles y una base de fanáticos increíble. Estoy orgullosa de ayudar a amplificar esa energía y asegurarme de que la próxima generación vea los deportes femeninos no como la excepción, sino como el estándar».

La presencia de atletas masculinos prominentes en la junta directiva envía una señal a las empresas estadounidenses y a Madison Avenue.

«La NWSL es una de las ligas deportivas más emocionantes de la actualidad, con un crecimiento que rivaliza con todo lo que hemos visto antes», dijo Manning, el famoso mariscal de campo de la NFL e inversionista en Gotham FC. «Me siento honrada de ser parte de este Consejo Asesor y ayudar a continuar construyendo una liga que inspire a las comunidades, empodere a las mujeres y establezca el estándar de excelencia dentro y fuera del campo».

Morgan es el medallista de oro olímpico y dos veces ganador de la Copa del Mundo que se retiró el año pasado después de una carrera profesional de 15 años. Fue una jugadora estrella del San Diego Wave FC, que adquirió una participación minoritaria en el equipo el año pasado.

«Como jugadores, hemos visto de primera mano cuánto ha crecido la NWSL y cuánto potencial aún queda por delante», dijo Morgan. «Lo que hace que este Consejo Asesor sea tan especial es que reúne a personas que comparten nuestra creencia en lo que puede ser el fútbol femenino, no sólo como deporte, sino como movimiento. Estoy orgullosa de ser parte de ayudar a dar forma al próximo capítulo de la liga, las jugadoras y los fanáticos que lo hacen todo posible».

(En la foto: Alex Morgan, Sabrina Ionescu y Magic Johnson)