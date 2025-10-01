Alex Márquez saluda a los fanáticos de Indonesia, promete el MotoGP Mandalika 2025

VIVA – Dos corredores Motogp de Gresini Racing, Alex Márquez Y Fermin AldegerEl presente inmediatamente saluda a los fanáticos en el evento titulado «Más cómodo junto con Federal Matic y Gresini Racing» que se celebró en Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Este evento también presenta una famosa figura automotriz Matteo Guerinoni, y seguida de consumidores, distribuidores, comunidades, a los medios de comunicación. Además de las sesiones de conversación exclusivas con Alex y Fermin, las actividades también están llenas de discusiones sobre tecnología de lubricación sintética e interacciones con socios.

Desarrollo del mercado Gerente General de PT ExxonMobil Lubricantes Indonesia (PT EMLI), Rommy Averdy cuando, enfatizó que este evento era una forma de agradecimiento para los consumidores y los socios.

«Federal Matic es una forma de nuestro compromiso en la presentación de lubricantes de alta calidad que son relevantes para las necesidades de los motociclistas automáticos en Indonesia. Como un lubricante especializado en frío hace que sea superior para mantener la temperatura del motor estable, incluso cuando se enfrenta a la congestión diaria», dijo Rommy.

«Con la tecnología sintética, este lubricante puede proporcionar una protección integral contra el motor, aumentar la eficiencia del combustible y proporcionar una aceleración suave al conducir. Queremos que los consumidores sientan la comodidad y el rendimiento de los productos federales de Matic disponibles en nuestros talleres de socios, a saber, el Centro Federal de Petróleo», dijo Rommy.

En el caso, el organizador también abrió una sesión interactiva, donde los fanáticos podrían estar más cerca de los corredores de ídolos mientras conocen el mundo de las carreras de MotoGP.

La presencia de Alex Márquez y Fermin Aldeguer en Yakarta se suma a la animada atmósfera. Los fanáticos que asistieron no solo tuvieron la oportunidad de conocer en vivo, sino que también pudieron interactuar más cerca de los corredores de MotoGP que fortalecen el equipo de carreras de Gresini.

«El equipo ha realizado un trabajo extraordinario. La atmósfera entre nosotros, incluso con patrocinadores, es muy especial y proporciona energía positiva. Las decisiones tomadas hasta ahora son mejores que las expectativas, pero todavía hay cinco carreras más. Entonces, si quieres que esta temporada sea realmente buena, tenemos que cerrar en el segundo lugar en el campeonato», dijo Alex Marquez.

Sobre misión en MotoGP MandalikaAlex insistió en que desesperadamente mantener la posición de segundo lugar en la clasificación de Racer. Alex quiere completar la perfección de su hermano, Marc, quien ha sido confirmado como el campeón mundial MotoGP 2025.

«No es fácil (mantener la posición dos) porque somos un equipo independiente, contra el equipo del fabricante, como Ducati Lenovo. Pero la estrategia es atacar. Si trabajamos de la mejor manera, entonces todas las oportunidades para mantener la segunda posición estarán abiertas», continuó Alex.