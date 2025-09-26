Alex Márquez revela las causas de los ‘desastres’ en el motogp japonés

VIVA – corredor Alex Márquez del equipo de Gresini Ducati reconoció que la sesión práctica Viernes Motogp Japón 2025 se siente como un desastre Para él. Por primera vez esta temporada, no pudo penetrar en Q2 directamente después de que su actuación no fuera la esperada.

Leer también: Marc Márquez sobre la sesión japonesa de MotoGP: ¡Se siente extraño!



Desde el principio, la primera sesión de entrenamiento gratuita (FP1) había ido mal. Alex tuvo un accidente que lo hizo perder la confianza y tuvo dificultades para encontrar el ritmo.

Leer también: MotoGP Mandalika tiene el potencial de convertirse en una nueva etapa de historia Marc Márquez



Después del incidente, se sintió perdido «sentimiento» en la parte delantera de la moto para que no pudiera detener la velocidad de la moto correctamente. Este es un gran problema en la pista técnica como Motegi.

«Quiero decir el desastre de esta mañana, no un desastre esta tarde, diré, porque al menos todavía tenemos algunas cosas positivas en el tiempo de ataque con una espalda suave», dijo Alex Márquez, según dijo Viva de Chocar Jum’at, 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Jorge Martin se centró en el enfoque completo después del motogp japonés, listo para ganar el título mundial



Dificultad después del bloqueo y los cambios de configuración

Según Alex, el problema no solo proviene de accidentes. Después de FP1, el equipo cambió una configuración de motocicleta lo suficientemente grande con el objetivo de mejorar el rendimiento. Sin embargo, la decisión en realidad hace que el motor sea más difícil de controlar.

Agregó que al usar un neumático combinado mediano mediano, el motor se sintió extraño e inconsistente. Es cada vez más difícil mantener la velocidad de vuelta.

La oportunidad se desperdició en la sesión de la tarde

En la sesión de entrenamiento de la tarde (FP2), la condición de Alex mejoró ligeramente después de usar neumáticos suaves detrás en el modo de ataque de tiempo. Desafortunadamente, la oportunidad también fue perturbada debido a la aparición de una bandera amarilla debido a otro accidente de corredor.

Esta situación reduce su mejor tiempo, y solo puede terminar en una posición que lo adelgazan desde el límite de Q2.

Alex dijo que estaba decepcionado, porque solo necesitaba una diferencia de aproximadamente medio diez segundos para poder pasar al Q2. Sin embargo, trató de ver el lado positivo, que sigue siendo una oportunidad en la próxima sesión.

Tengo que pasar Q1 por primera vez

Con este resultado, Alex Márquez se vio obligado a someterse a las calificaciones del primer trimestre que nunca había experimentado durante la temporada 2025. Aunque sonaba decepcionante, dijo que Q1 podría ser una oportunidad adicional para comprender la moto y buscar el ritmo de carreras.

«El primer trimestre puede ser una oportunidad adicional de 15 minutos para que yo trabaje en una motocicleta, encuentre un sentimiento y, por supuesto, luche por calificar para el segundo trimestre», dijo Alex en un tono optimista.

Gran presión en la carrera por los títulos mundiales

Esta condición presionó cada vez más a Alex Márquez porque era el retador más cercano a Marc Márquez en la lucha por el título mundial de 2025. Si no logró lograr los máximos resultados en Motegi, la oportunidad de Marc de bloquear el título estaría abierta.

Para Alex, cada punto es muy importante. Los pequeños errores pueden tener un gran impacto en la clasificación, y mucho menos enfrentar el calibre de Marc Márquez que parecía consistente durante toda la temporada.

El viernes en el MotoGP 2025 japonés se convirtió en uno de los momentos más difíciles para Alex Márquez. Desde accidentes en FP1, cambios en la configuración que dificultan el control del motor, para obstruir las vueltas rápidas debido a la bandera amarilla, todos los factores contribuyen a resultados decepcionantes.



Gresini Racing Racer, Alex Márquez

Aun así, Alex está decidido a levantarse. Vio Q1 como una oportunidad para aumentar el tiempo de adaptación y establecer nuevas estrategias. Con una fuerte mentalidad y apoyo del equipo, espera cambiar las cosas en las principales sesiones de clasificación y carrera.

Ahora, la batalla de Alex no solo está en contra del tiempo, sino que también mantiene la esperanza en la carrera por el título mundial que se está calentando cada vez más.