Alex Márquez revela la razón para caer dos veces en el Mandalika MotoGP

VIVA – Corredor Gresini Racing MotoGP, Alex Márquez reveló que tenía dos accidentes mientras intentaba imitar la línea de conducción o el estilo de carreras de su compañero de equipo, Fermin Aldeguer, en el evento de MotoGP de Indonesia en Mandalika.

Según Alex, el estilo natural de Aldeguer se adaptaba perfectamente al personaje del circuito, y su intento de seguir el truco realmente llevó a su caída.

El inspirador estilo de carreras de Aldeguer

Durante el fin de semana de la carrera, especialmente desde la segunda sesión de práctica libre (FP2), AldeGuer parecía consistente y rápido en neumáticos suaves. Su estilo de carrera muestra alta velocidad en las esquinas y permanece estable cuando sale de las esquinas. Alex dijo que este estilo era «natural» y tenía ventajas en comparación con otros corredores en la pista de Mandalika.

“Durante el fin de semana, especialmente de FP2, Fermin podría ser muy rápido con [ban] el suave. «Es realmente constante y puede hacer mucha velocidad de la esquina», explicó Alex, citado por Viva de Crash el miércoles 8 de octubre de 2025.

El éxito de Aldeguer también se fortaleció por su mejor récord de vuelta, que fue significativamente más rápido que otros corredores y al mismo tiempo superó el registro de vuelta anterior.

Alex admitió que trató de imitar la línea de Aldeguer dos veces, una vez en la práctica y una vez en la calificación, pero ambas veces terminaron en un choque. Admitió que el estilo de dirección y la velocidad utilizados por AldeGuer para navegar por el circuito se sintieron «libres» y difícil de imitar directamente.

«Creo que su forma natural de montar es absolutamente perfecta para esta pista, y mejor que nadie en Ducati en esta pista», agregó.

Alex Márquez en el Mandalika MotoGP 2025

Aunque no pudo imitarlo perfectamente, Alex todavía apreciaba que la referencia de estilo de Aldeguer se convirtiera en un punto de referencia importante para el equipo durante todo el fin de semana.

Resultados finales en carreras

En la carrera principal del MotoGP indonesio, Aldeguer lideró desde la séptima vuelta y finalmente registró la victoria con una ventaja bastante grande, a pesar de reducir la presión en las últimas vueltas. El propio Alex logró terminar la carrera y terminó en tercera posición, muy por detrás de Aldeguer y el corredor de KTM Pedro Acosta.