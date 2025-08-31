Alex Márquez revela desafíos cuando compite con Marc Márquez

VIVA – Estación Motogp 2025 es un punto de inflexión de carrera Alex Márquez. Corredor Gresini Ducati Esto afirmaba estar en la cima de su actuación, incluso llamándolo apareciendo en la mejor versión de su carrera.

Aun así, también reconoció la dificultad de competir con su hermano, Marc Márquezque actualmente domina el campeonato. ¿Cómo es el viaje de Alex esta temporada? La siguiente es una revisión completa.



Duel Marc Márquez y Alex Márquez en MotoGP Argentina 2025

1. La mejor temporada en la carrera de Alex Márquez

Alex Márquez se llamó a sí mismo ahora a un nivel mucho más alto que las temporadas anteriores. Con la moto Gresini Ducati GP24, logró recolectar 280 puntos de solo 14 series más allá de sus mejores logros anteriores con una diferencia de más de 100 puntos.

«Estamos viendo la mejor versión de Alex Márquez. Estoy seguro de que», dijo Alex, citado por Viva de Chocar Domingo 31 de agosto de 2025.

Varios podios importantes, incluida la victoria en GP Jerez y Sprint en Silverstone, son evidencia clara de consistencia del rendimiento. Alex incluso consideró que el público ahora estaba viendo su «mejor versión» como un corredor de MotoGP.

2. Rivalidad con su hermano, Marc Márquez

A pesar de que estaba en una actuación brillante, Alex siguió siendo realista. Se dio cuenta de que la posibilidad de campeón mundial aún era difícil, especialmente porque el paquete de motos no era tan fuerte como el equipo oficial de Ducati utilizado por Marc. Sin embargo, no lo vio como un mero obstáculo, sino como una lección.

«Esta bicicleta me da confianza para ir rápido y sólido, especialmente para consistente. Ese es mi punto más débil en los últimos años», agregó Alex.

Sin embargo, también enfatizó lo difícil que es competir con su propio hermano. Marc no es solo un rival, sino también uno de los mejores corredores de la historia de MotoGP, de modo que cada carrera contra su hermano se siente muy pesada emocionalmente.

3. Esperanza para el contrato oficial

Con logros impresionantes esta temporada, Alex se está acercando a obtener un contrato oficial en el futuro. Sin embargo, enfatizó que no quería apresurarse.

Según él, estar en Gresini Ducati fue muy especial debido a las relaciones del equipo y un sólido ambiente de trabajo. Aun así, no descartó la posibilidad de unirse al equipo del fabricante si llegó la oportunidad.

«En MotoGP, no puedes relajarte. Hoy puede ser elogiado, pero si las próximas tres carreras son malas, todos pueden olvidarte», dijo.

4. La etapa de la temporada 2025: podio, rivalidad y consistencia

Esta temporada, Alex no solo parecía consistente, sino que también varias veces dio una seria resistencia a Marc. Uno de los momentos más memorables fue en el GP de Argentina, cuando lideró la carrera antes de finalmente superar a su hermano.

Además, la acción en GP Jerez también invitó a un gran centro de atención porque ganó su primera victoria en la clase MotoGP. Este logro también muestra que Alex ya no es solo «la hermana de Marc Márquez», sino corredor con calidad de campeón.

5. Respuesta positiva de Ducati

La actuación de Alex no escapó de la atención de Ducati. Incluso algunos equipos internos del equipo se sorprendieron por la consistencia y el aumento en el rendimiento esta temporada. Esta es una señal positiva de que el futuro de Alex en MotoGP se ve más brillante.



Alex Márquez y Marc Márquez

Alex Márquez logró demostrar que era uno de los corredores más rápidos en la temporada 2025. A pesar de tener que enfrentar una rivalidad difícil con su hermano Marc, Alex pudo actuar de manera brillante y constante.

Con una combinación de mentalidad fuerte, rendimiento estable y experiencia valiosa contra uno de los mejores corredores en la historia de MotoGP, Alex merece un lugar en las filas de los mejores corredores. Su futuro, tanto en Gresini como en el equipo oficial, ahora está abierto.