Alex Márquez Perkasa, gana la carrera sprint MotoGP Valencia 2025 tras un feroz duelo con Acosta

VIVA – Álex Márquez se ve increíble por dentro carrera de velocidad MotoGP Valencia 2025 que se disputará en el Circuito Ricardo Tormo el sábado 15 de noviembre de 2025. Corredores Carreras Gresini consiguió la victoria después de liderar durante la mayor parte de la carrera y ganar un intenso duelo contra Pedro Acosta.

Partiendo desde la primera fila con Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannanantonio, Márquez disparó inmediatamente en cuanto se encendió la luz verde. Desde la primera curva se vio envuelto en una reñida batalla con Pedro Acosta que se mostró agresivo. Los dos se dispararon hasta formar el grupo de cabeza y empezaron a dejar atrás a otros rivales a partir de la cuarta vuelta.

Detrás del dúo líder, la batalla por el tercer puesto fue intensa. Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Bezzecchi y Di Giannantonio se turnaron para adelantar. La carrera se volvió más dramática tras un incidente ocurrido en la segunda vuelta, cuando Joan Mir y Luca Marini se cayeron en la segunda curva. Aun así, la carrera continuó a buen ritmo.

Al llegar a la mitad de la carrera, Alex Márquez amplió lentamente la distancia con Acosta. En la séptima vuelta, su ventaja era de más de 1,5 segundos. Mientras tanto, la lucha por el tercer puesto del podio es cada vez más reñida. Fernández y Di Giannantonio intercambiaron posiciones repetidamente, con Bezzecchi y Quartararo siguiendo detrás.

Acercándose a las dos últimas vueltas, Fabio Di Giannantonio finalmente logró adelantar a Fernández para asegurarse la tercera posición. Mientras tanto, al frente, Márquez y Acosta continuaron sin mayores problemas.

Hasta la meta, Alex Márquez estuvo imparable. Emergió como ganador de la carrera al sprint de Valencia, seguido por Pedro Acosta en segundo lugar y Fabio Di Giannantonio que consiguió el tercer podio.

Resultados completos de la carrera de velocidad MotoGP Valencia 2025

Alex Márquez – Gresini Racing – 19:37.490 – 12 puntos Pedro Acosta – Red Bull KTM – +1.149 – 9 puntos Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro – +2,637 – 7 puntos Raúl Fernández – Equipo Trackhouse – +3.519 – 4 puntos Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – +3.727 – 5 puntos Franco Morbidelli – Pertamina Enduro – +6.349 – 4 puntos Fabio Quartararo – Monster Energy – +7,102 – 3 puntos Brad Binder – Red Bull KTM – +7.352 – 2 puntos Ai Ogura – Equipo Trackhouse – +7.685 – 1 punto Johann Zarco – Castrol Honda – +9,346 Cerrar Aldiger – BK8 Griego – +10.067.067 Jack Miller – Prima Pramac – +11.148 Enea Bastianini – Red Bull KTM – +11.911 Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – +11,957 Alex Rins – Energía Monstruosa – +14.264 Nicoló Bulega – Ducati Lenovo – +14,951 Miguel Oliveira – Prima Pramac – +15.597 Maverick Viñales – Red Bull KTM – +16.699 Aleix Espargaró – Equipo Honda HRC – +16,885 Augusto Fernández – Fábrica Yamaha – +18.846 Somkiat Chantra – Idemitsu Honda – +23,028 Jorge Martín – Aprilia Racing – +23.655 Joan Mir – Honda HRC – 1 vuelta Luca Marini – Honda HRC – 1 vuelta