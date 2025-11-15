Alex Márquez Perkasa, gana la carrera sprint MotoGP Valencia 2025 tras un feroz duelo con Acosta

Domingo 16 de noviembre de 2025 – 00:20 WIB
VIVA – Álex Márquez se ve increíble por dentro carrera de velocidad MotoGP Valencia 2025 que se disputará en el Circuito Ricardo Tormo el sábado 15 de noviembre de 2025. Corredores Carreras Gresini consiguió la victoria después de liderar durante la mayor parte de la carrera y ganar un intenso duelo contra Pedro Acosta.
Partiendo desde la primera fila con Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannanantonio, Márquez disparó inmediatamente en cuanto se encendió la luz verde. Desde la primera curva se vio envuelto en una reñida batalla con Pedro Acosta que se mostró agresivo. Los dos se dispararon hasta formar el grupo de cabeza y empezaron a dejar atrás a otros rivales a partir de la cuarta vuelta.
Detrás del dúo líder, la batalla por el tercer puesto fue intensa. Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Bezzecchi y Di Giannantonio se turnaron para adelantar. La carrera se volvió más dramática tras un incidente ocurrido en la segunda vuelta, cuando Joan Mir y Luca Marini se cayeron en la segunda curva. Aun así, la carrera continuó a buen ritmo.
Al llegar a la mitad de la carrera, Alex Márquez amplió lentamente la distancia con Acosta. En la séptima vuelta, su ventaja era de más de 1,5 segundos. Mientras tanto, la lucha por el tercer puesto del podio es cada vez más reñida. Fernández y Di Giannantonio intercambiaron posiciones repetidamente, con Bezzecchi y Quartararo siguiendo detrás.
Acercándose a las dos últimas vueltas, Fabio Di Giannantonio finalmente logró adelantar a Fernández para asegurarse la tercera posición. Mientras tanto, al frente, Márquez y Acosta continuaron sin mayores problemas.
Hasta la meta, Alex Márquez estuvo imparable. Emergió como ganador de la carrera al sprint de Valencia, seguido por Pedro Acosta en segundo lugar y Fabio Di Giannantonio que consiguió el tercer podio.
Resultados completos de la carrera de velocidad MotoGP Valencia 2025
- Alex Márquez – Gresini Racing – 19:37.490 – 12 puntos
- Pedro Acosta – Red Bull KTM – +1.149 – 9 puntos
- Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro – +2,637 – 7 puntos
- Raúl Fernández – Equipo Trackhouse – +3.519 – 4 puntos
- Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – +3.727 – 5 puntos
- Franco Morbidelli – Pertamina Enduro – +6.349 – 4 puntos
- Fabio Quartararo – Monster Energy – +7,102 – 3 puntos
- Brad Binder – Red Bull KTM – +7.352 – 2 puntos
- Ai Ogura – Equipo Trackhouse – +7.685 – 1 punto
- Johann Zarco – Castrol Honda – +9,346
- Cerrar Aldiger – BK8 Griego – +10.067.067
- Jack Miller – Prima Pramac – +11.148
- Enea Bastianini – Red Bull KTM – +11.911
- Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo – +11,957
- Alex Rins – Energía Monstruosa – +14.264
- Nicoló Bulega – Ducati Lenovo – +14,951
- Miguel Oliveira – Prima Pramac – +15.597
- Maverick Viñales – Red Bull KTM – +16.699
- Aleix Espargaró – Equipo Honda HRC – +16,885
- Augusto Fernández – Fábrica Yamaha – +18.846
- Somkiat Chantra – Idemitsu Honda – +23,028
- Jorge Martín – Aprilia Racing – +23.655
- Joan Mir – Honda HRC – 1 vuelta
- Luca Marini – Honda HRC – 1 vuelta
