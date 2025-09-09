Alex Márquez parecía cómodo para ganar el podio en el Catalunya MotoGP 2025

VIVA – Bk8 Gresini Racing Racer Motogp, Alex Márquezapareciendo impresionante al ganar el podio principal en MotoGP Catalunya 2025 que tuvo lugar en el Circuito de Barcelona, ​​domingo 7 de septiembre de 2025. Este éxito fue recibido con plena apreciación de Federal Oil, un leal patrocinador del equipo desde 2012.

La victoria de Alex Márquez fue especial porque se logró después de comenzar la carrera desde la pole position. Aunque fue perseguido por los resultados de la carrera de sprint que decepcionó el día anterior, Alex aún pudo parecer tranquilo. Se las arregló para dominar la carrera e incluso dejó a su hermano, Marc Márquez, quien terminó en segundo lugar.

«Tan sorprendente ganar aquí. Después de la carrera de sprint ayer, pensé que tenía que ir a casa con una victoria. Traté de mantener la condición de los neumáticos, luego en las últimas seis vueltas comenzó a presionar más rápido para asegurar el podio principal. Este resultado es, por supuesto, para el equipo Bk8 Gresini Racing MotoGP que siempre me apoya», dijo Alex Marquez.

Mientras tanto, su compañero de equipo Fermin Aldeger También contribuyó con puntos importantes. El novato de 19 años es ahora uno de los debutantes más destacados en la temporada 2025.

Según Rommy Averdy cuando, Gerente General de Desarrollo del Mercado de PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI), esta victoria es una prueba clara del arduo trabajo del equipo.

«Alex Márquez muestra su calidad como un corredor profesional al parecer más cómodo para volver a colocar el podio de la victoria. Estamos seguros de que el equipo continuará siendo consistente, tanto para Alex, que compite en la clasificación superior, así como a Fermin como el mejor novato esta temporada. Esta victoria también es un orgullo para nuestros consumidores en Indonesia», dijo.

En la clasificación, Alex Márquez ocupa el segundo lugar con 305 puntos, mientras que Fermin Aldeguer ocupa el puesto a los noventa con 127 puntos. La competencia continuará a la próxima serie, MotoGP San Marino 2025 en el Circuito Marco Simoncelli del 13 al 14 de septiembre.