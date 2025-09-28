Alex Márquez necesita ganar en el circuito de Motegi

VIVA – Bk8 Racer Gresini Racing que es apoyado directamente por el petróleo federal en Motogp Japón debe esforzarse para poder obtener puntos importantes adicionales en el título mundial del título de la competencia MotoGP 2025.

Alex Márquez Asegúrese de que la necesidad de ganar en la carrera principal para mantener a Marc Márquez ganó el séptimo título del Campeonato Mundial en el Circuito Motegi.

La posición inicial de Alex Márquez se beneficia menos debido a que el Ducati Desmosedici GP24 no ha recibido la configuración correcta en el circuito de 4.8 km. Admitió que la moto comenzó a ser competitiva después de poder penetrar en la sesión de calificación final alias Q2. Tenga en cuenta que la hora del número de corredor #73 solo registró un tiempo de 1: 43,271 segundos para ser el octavo corredor más rápido.

«Después de aprobar un mal viernes, es muy difícil ser competitivo y convertirse en el mejor esta vez. Sin embargo, este viernes sigue siendo positivo porque logramos ingresar a Q2 con un rendimiento mucho mejor que ayer. Todavía hay mucho que debe analizarse y mejorar para que la sesión de calentamiento sea más productiva», dijo Alex Márquez.

Mientras Fermin Aldeger Reconocer que la carrera de sprint es muy desafiante, incluso preocupada por la acción de Jorge Martin después de la carrera de sprint de inicio, lo que resulta en una lesión para que no pueda participar en la carrera principal el domingo 28 de septiembre.

«El comienzo es bastante desafiante, porque veo que Jorge me adelanta en un área muy crítica. Lo importante es que puede recuperarse lo más rápido posible. La carrera en sí no es mala, pero la temperatura de los neumáticos delanteros, después de quedarse atrás dos o tres rondas detrás del oponente, se vuelve difícil de controlar. Lo intentaremos de nuevo mañana», dijo Fermin Aldeguer.

La mecánica de carreras de Gresini Bk8 ciertamente preparará mejor al Ducati Desmosedici GP24, por lo que debe ser más cómodo para Alex Márquez y Fermin Aldeguer para completar la carrera principal.

Alex actualmente tiene 330 puntos y todavía está en el segundo lugar en el título de la competencia del título mundial de MotoGP 2025. Mientras que Fermin aún permanece en la octava posición de bolsillo de 141 puntos.