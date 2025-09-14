Alex Márquez mantiene el campeón de Asa, Fermin Aldeguer agregó una sorpresa en San Marino

VIVA – Ambos corredores de equipo BK8 Gresini Racing Motogp que también es totalmente respaldado por el petróleo federal a saber Alex Márquez Y Fermin Aldeger logró colocar una posición estratégica en la línea de inicio para lograr puntos adicionales en MotoGP San Marino 2025.

La mecánica de expertos de Gresini ha preparado una motocicleta Ducati DesMosedici GP24 será más cómoda para que Alex pueda alcanzar el segundo lugar en la calificación con un tiempo récord de 1: 30.222 segundos, mientras que Fermin AldeGuer está en diez con un tiempo récord de 1: 30,616 segundos.

En cuanto a los resultados de la carrera de sprint, Alex Márquez se desempeñó constantemente para poder alcanzar el podio terminando la segunda posición adjunta al acelero anfitrión Marco Bezzecchi, que fue muy rápido con la motocicleta de Aprilia. Fermin Aldeguer Start desde diez posición puede maximizar la moto con un acabado de seis.

«Damos todo esta vez y tal vez obtenemos más de lo que esperamos. Marc Márquez y Marco Bezzecchi tienen algo extra hoy. Cuando Marc Fell, intenté presionar a Bezzecchi, pero él fue muy bueno. Ganamos algunos puntos valiosos para el campeonato y en el domingo lo intentaremos mejor», dijo Marc Marquez.

«Después de pasar por Q1, esta carrera de sprint podría ser bastante desafiante, pero en realidad nos desempeñamos bien por la mañana y en la carrera. En esta carrera del domingo tendremos la oportunidad de tener una mejor manera, aunque las condiciones climáticas pueden ser el factor.

El corredor MotoGP 2025 Alex todavía está en el segundo lugar con 314 puntos, 173 puntos a la deriva de Marc Márquez recolectó 487 puntos en la competencia de títulos del Campeonato Mundial. Mientras que Fermin Aldeguer está en octavo con 131 puntos