Alex Márquez gana la carrera sprint MotoGP Valencia 2025, Gregoria Mariska gana el subcampeonato Kumamoto Masters

Yakarta, VIVA – Actualmente, varios eventos interesantes atraen la atención de los lectores de VIVA, especialmente en el canal Sport. Varios artículos están en el punto de mira.

A lo largo del domingo 16 de noviembre de 2025, artículos sobre Álex Márquez tuvo un desempeño excepcional en la carrera de velocidad motogp valencia 2025 que se disputará en el Circuito Ricardo Tormo, el sábado 15 de noviembre de 2025, hasta Gregoria Mariska TunjungTuvo que reconocer la superioridad de la estrella tailandesa, Ratchanok Intanon, en el partido final que tuvo lugar en el Gimnasio de la Prefectura de Kumamoto, Japón, el domingo 16 de noviembre de 2025, popular en Deportes EN VIVO.

A continuación se presentan una serie de artículos. más popular por VIVA Deporte:

Francesco Bagnaia tuvo un día complicado en el MotoGP Valencia 2025. El piloto del Ducati Lenovo Team se desplomó después de sólo poder salir desde la 16.ª posición y terminar 14.º en la carrera Sprint, tras un error fatal durante la clasificación.

Bagnaia ha parado su moto en pista en el segundo intento de la Q1. Posteriormente confirmó que el incidente se produjo por errores de cálculo en la cantidad de combustible. Recordó que errores como este le pueden pasar a cualquiera, tanto a corredores como a equipos. Bagnaia mencionó que había cometido errores mucho más costosos en la temporada anterior.

Las esperanzas de Indonesia de llevarse a casa el título individual femenino en el Kumamoto Masters Japón 2025 se han desvanecido. La cuarta cabeza de serie del país, Gregoria Mariska Tunjung, tuvo que reconocer la superioridad de la estrella tailandesa, Ratchanok Intanon, en el partido final que tuvo lugar en el Gimnasio de la Prefectura de Kumamoto, Japón, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Gregoria se rindió en dos juegos consecutivos con un marcador de 16-21, 20-22. Aunque no pudo ganar el título, la actuación de Gregoria recibió reconocimiento porque mostró una lucha extraordinaria hasta los puntos finales.

Marco Bezzecchi ha demostrado ser uno de los pilotos más estables de MotoGP esta temporada. El piloto de Aprilia tuvo un desempeño brillante y ganó la pole position en la clasificación de MotoGP Valencia 2025 en el Circuito Ricardo Tormo, el sábado por la noche. Este resultado supone también la segunda pole consecutiva para Bezzecchi, tras partir desde la pole la semana pasada en el MotoGP de Portugal.