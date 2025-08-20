Alex Márquez cree que Francesco Bagnaia puede aumentar en MotoGP 2025

VIVA – Alex Márquez Cree que Francesco «Pecco» Bagnaia está muy cerca del momento de la resurrección que necesita en la temporada Motogp 2025. A pesar de enfrentar una serie de obstáculos en las últimas series, especialmente en el Gran Premio AustriaEl Ducatista ahora está al borde del rendimiento óptimo que puede convertirlo en una amenaza seria.

Crisis en Austria, pero el potencial sigue ardiendo

En Red Bull Ring, Bagnaia se vio obligada a retirarse debido a problemas con el neumático trasero durante la carrera de sprint. Mientras tanto, Alex cerró la serie terminando en el segundo lugar, aunque fue atormentado por una penalización de larga vuelta que todavía estaba eclipsando sus carreras principales. Bagnaia no ha podido maximizar el impulso de las carreras en Austria.

«Pero creo que él está allí. Creo que es una cuestión de sentirse, o una cuestión de terminar bien el fin de semana o la victoria. Creo que cambiará su carácter, etc.», dijo Alex de Crash citado por Viva el miércoles, agosto de 2025.

«Así que creo que está muy cerca, porque este fin de semana es muy rápido en todas las sesiones», agregó.

Gran esperanza de Alex Márquez

Aunque la situación actual es menos ideal, Alex sigue siendo optimista para ver el progreso realizado por Bagnaia. Según él, el compañero de equipo ha mostrado desarrollos positivos en cada entrenamiento y sesión de carrera. Alex cree que el momento de regreso al máximo rendimiento es solo cuestión de tiempo.

«Solo necesita terminar el fin de semana perfecto para dar ese paso y confiar en sí mismo». Alex dijo.

Bagnaia: el presidente Ducati que está luchando

La competencia en el equipo de Ducati se está volviendo más dura, especialmente Marc Márquez nuevamente parecía dominante. Mientras tanto, Bagnaia, que era dos veces el campeón mundial, trató de encontrar sus mejores sentimientos con GP25, la motocicleta de Ducati en este momento. Según algunos observadores, aunque aún no son óptimos, el entusiasmo y la experiencia de Bagnaia siguen siendo un capital fuerte para la resurrección competitiva.

¿Por qué es el avivamiento de Ducati para Ducati?

El regreso de Bagnaia al máximo rendimiento es importante para el equilibrio general del equipo. Ducati necesita una ola de ataque de dos corredor para no estar centrado en un nombre. Si Bagnaia puede aumentar, Ducati tiene una doble oportunidad en la caza de podios y el grado, lo que hará que los rivales sean más desafiados a enfrentar ambos.

Francesco Bagnaia ha experimentado un momento difícil, especialmente después de los obstáculos en Austria. Pero la declaración optimista Alex Márquez demostró que el corredor italiano ahora está muy cerca del punto de inflexión. Si puede canalizar el potencial que aún está ardiendo, el renacimiento de Bagnaia no solo es beneficioso como equipo, sino que también da un nuevo color para la competencia MotoGP 2025.