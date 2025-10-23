Álex Márquez cada vez está más cerca de la llave del subcampeonato de MotoGP 2025

VIVA – Rendimiento brillante Álex Márquez De Moto GP Australia 2025 enorgullece a Federal Oil. El corredor insignia del equipo BK8 Gresini Racing MotoGP tuvo un buen desempeño en el Circuito de Phillip Island y logró terminar en cuarta posición, sumando puntos importantes que lo fortalecieron aún más en el segundo lugar de la clasificación. Moto GP 2025.

Rommy Averdy Saat, Gerente General de Desarrollo de Mercado de PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), enfatizó el compromiso de Federal Oil de continuar apoyando la lucha de los dos pilotos de Gresini Racing hasta el final de la temporada.

«Federal Oil seguirá brindando el mejor apoyo a ambos pilotos hasta que termine la temporada. El desempeño constante de Alex puede asegurar puntos importantes, así como su lucha. Fermín Aldeger En medio de dificultades técnicas, hay que agradecerlo. «Esto está en línea con el espíritu de Federal Oil de brindar la mejor protección para la comodidad de conducción de los consumidores», dijo Rommy.

En una carrera llena de dramatismo, Álex Márquez se mostró fuerte a pesar de sufrir dos incidentes en el entrenamiento. Con una mentalidad de acero, el hermano menor del ocho veces campeón del mundo Marc Márquez terminó con éxito en el cuarto lugar.

«Este fin de semana no fue fácil, especialmente después de caer dos veces ayer. Pero aun así pudimos llevarnos a casa puntos importantes. Ahora miramos a Malasia con gran optimismo para mantener nuestra clasificación», dijo Alex Márquez.

Mientras tanto, su compañero Fermín Aldeguer se mostró rápido pero tuvo que conformarse con terminar 14º por problemas técnicos.

«Íbamos rápido y podíamos competir delante, pero los problemas técnicos nos frenaron. Aun así, sabemos que tenemos buena velocidad para la próxima serie», dijo Aldeguer.

Con los resultados en Phillip Island, Alex Márquez ha acumulado 379 puntos, firmemente en el segundo lugar en la clasificación de MotoGP de 2025, sólo por detrás del campeón del mundo. Mientras tanto, Aldeguer está en octava posición con 183 puntos y todavía tiene la oportunidad de penetrar en la máxima categoría en las tres series restantes.

El equipo Gresini se está preparando inmediatamente para el MotoGP de Malasia para garantizar que Alex Márquez mantenga a salvo el segundo puesto.

