Alex Honnold trepar a Taipei 101 Skyscraper en vivo en Netflix en 2026

Alex Honnoldel escalador de rocas conocido por su atrevido «solo gratisLas hazañas de los acantilados ascendentes sin la ayuda de ninguna cuerda o equipo de seguridad, se ha fijado en un nuevo desafío: Taiwan’s Taipei 101 Skyscraper. Y esta vez, lo hará en vivo Netflix.

«Rascacielos en vivo«Un conjunto especial de 2 horas tendrá lugar en algún momento a principios de 2026, seguirá a Honnold mientras intenta liberar solo el Taipei 101, un rascacielos de 101 pisos que es el 11º edificio más alto del mundo (y el más alto de Taiwán) a 1,667 pies.

Brandon Riegg, vicepresidente de series y deportes de no ficción en Netflix, lo factura como el «último evento global de musting en vivo del streamer … ver a Alex Honnold, la escalada libre Taipei 101 será un espectáculo inductor de adrenalina del que no puede mirar hacia otro lado», dijo. «Todos hablarán de eso como sucede».

PLIMSOLL PRODS. Limited, parte de ITV Studios, está produciendo el especial. La compañía ha documentado previamente las hazañas de Honnold a través de la serie «The Devil’s Climb» y «Arctic Ascent with Alex Honnold», tanto para Disney+ y National Geographic. Plimsoll también ha estado detrás de los especiales en vivo, incluidos «Earth Live» y «Yellowstone Live», ambos para Nat Geo.

A principios de este mes, Honnold fue visto en Taipei realizando una subida de práctica del Taipei 101, como Crónica por TVBS News: «Utilizando equipo de escalada especializado que incluye clips y cuerdas, Honnold ejecutó una espectacular subida libre de la torre de 508 metros, mostrando su extraordinaria destreza técnica y su enfoque intrépido», escribió el outlet en un informe traducido al inglés.

«El atrevido ascenso transformó el centro de Taipei en un anfiteatro improvisado cuando las multitudes se reunieron para presenciar esta hazaña de escalada sin precedentes», agregó el informe. «La gerencia de Taipei 101 implementó rigurosos protocolos de seguridad para la escalada, con todos los procedimientos diseñados meticulosamente por equipos profesionales e informó adecuadamente a las autoridades relevantes. Honnold Charmed Building Ocupantes durante su ascenso al interactuar espontáneamente con espectadores sorprendidos a través de ventanas de oficina, creando momentos memorables en toda la torre».

Sin embargo, lo que no se reveló en ese momento fue cómo este era un preludio para el especial de Netflix a principios del próximo año. Al Berman servirá como showrunner y productor ejecutivo de «Skyscraper Live», Whole Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres y Jonathan Retseck también son EPS. Joe Demaio es director.

Honnold es uno de los escaladores más famosos del mundo gracias en parte al «solo libre», el documental que relató su subida de la ruta «Freerider» de 3.000 pies «de El Capitán en el Parque Nacional Yosemite. Ese Nat Geo Doc 2018, dirigido por Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganó el Oscar por la mejor función documental, así como el BAFTA por la mejor función documental y siete Emmys.

Otras subidas en solitario gratuitas de Honnold incluyen el contrafuerte de la luz de la luna de Zion, la Half Dome de Yosemite y la «corona triple» de Yosemite, que completó solo menos de 24 horas. Honnold también es autor, coanfitrión de los podcasts «Climbing Gold» y «Planet Visionaries», y fundador de la organización sin fines de lucro Honnold Foundation.

En Netflix, además de series como «WWE Raw» y «Cinn Time Live With David Chang», los eventos en vivo han incluido a Paul vs. Tyson, «The Roast of Tom Brady», «Jake vs. Tank», Canelo vs. Crawford, Taylor vs. Serrano 3, y tanto el día de Navidad de la NFL en la Copa Mundial de Mujeres Netflix AMD FIFA.

Plimsoll ha trabajado en proyectos con talento como David Attenborough, Pedro Pascal, Tom Hiddleston, Robin Roberts, Jeff Goldblum, Morgan Freeman y Sigourney Weaver. Sus créditos también incluyen la serie de Disney+ Narrada de Awkwafina «A Real Bug’s Life», así como el James Cameron-Ejecutivo producido y Benedict Cumberbatch-Narred «Super/Natural». Los estrenos recientes incluyen «¿estás mi primera» de Hulu? Y las aguas infestadas de ITV «Shark! Celebrity infestado». El siguiente es «Nightmares of Nature» de Netflix con Blumhouse Television.