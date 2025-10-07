Alex Honnold será el anfitrión de Travel Adventure Show ambientado en Nevada

Alex Honnold ha encontrado su próxima aventura.

El escalador que desafía la muerte y la estrella del documental ganador del Oscar «Free Solo» organizarán una serie de viajes ambientada en su estado natal de Nevada.

Estrenada en 2026 en la red exterior, el «Get A Little Out There With Honnold» de cinco episodios seguirá al escalador de rocas mientras viaja a través del estado de plata en su camioneta, embarcando en aventuras en la lista de deseos. “Combinando la exploración al aire libre, la cultura y las deliciosas atracciones de la carretera que dot de las carreteras de Nevada, el programa ofrece una perspectiva oportuna sobre cómo desconectar las rutinas diarias y aventurarse en terreno desconocido, como el cogolso de las estrellas entre 4,500 estrellas visibles en el parque nacional o minería para la trampa para hacer joyas en el centro de joyas, puede alterar nuestra visión de la gran visión de la gran visión de la gran visión de la gran.

Desarrollado en asociación con Travel Nevada, el programa es producido por David Klimek y Jeff Moore y dirigido por JJ Kelley.

Honnold es mejor conocido por convertirse en la única persona en liberar con éxito la ruta de «freerider» de Solo El Capitán en el Parque Nacional Yosemite. Como capturado en el documental «Free Solo», su subida es considerada una de las mejores hazañas deportivas de todos los tiempos.

Más, Variedad Rompió la noticia La semana pasada, la próxima escalada loca de Honnold será el rascacielos Taipei 101 de Taiwán. Su viaje por el edificio de 1.667 pies se filmará para un evento en vivo para estrenarse en Netflix a principios de 2026.

«La participación en esta serie es increíble para mí», dijo Honnold en un comunicado a Variedad. «Mi amor por la aventura coincide con el espíritu de Nevada. Red Rock ha sido una gran parte de mi vida, pero Nevada todavía me sorprende con lo mucho que hay para ver y hacer. Estoy emocionado de explorar los rincones ocultos de este estado y compartir lo que lo hace tan especial».

Rafael Villanueva, el CEO de Travel Nevada, agregó: «Viajar, la marca de la marca de Nevada es» salir un poco por ahí «, y qué mejor persona para demostrar cómo hacer eso que Alex Honnold? Durante muchos años, Alex ha sido un tremendo ambassador de marca no oficial para Nevada, mostrando la escalada increíble disponible en su estado. puntos debajo del radar dentro de nuestro estado que lo encarnan ”.

Se agregó Sam Moulton, vicepresidente de estrategia creativa y soluciones en el exterior: «Desde poetas de vaquero y hoteles de payasos hasta alimentos vascos y minería turquesa, las experiencias culturales únicas de Nevada son tan inesperadas como son increíbles. El estado también es mucho más salvaje de lo que piensa, el hogar de los ojos de la montaña de clase mundial, y todo lo que está en la red de los ojos, y es el huésped que es el huésped perfecto para el estado de la montaña remota. para cualquier aventura «.