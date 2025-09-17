Alex Haughey dirigirá la adaptación de la película ‘Dead Wednesday’

Jerry Spinelli‘s Novela para adultos jóvenes «Dead Wednesday» se dirige a la pantalla grande con una adaptación cinematográfica en proceso.

Alex Haughey dirigirá el proyecto. También producirá junto a Noam Dromi en colaboración con la chica inspirada, Jennifer Tuma-Young y Tara Fogarty-Graziano como productores ejecutivos. «Mierda muerta» fue publicado en 2021 y explora la salud mental juvenil al seguir a un grupo de alumnos de octavo grado de una ciudad llamada Amber Springs que desaparecen por un día.

«Inmediatamente me sorprendió el potencial de este concepto en el espacio de YA: el viaje de la mayoría de edad de un niño enmarcado en un romance inevitablemente fugaz y de un solo día», dijo Haughey en un comunicado. «Una vez que cavé en la novela, estaba encantado de descubrir la profundidad de la historia de Spinelli. Habla de la pérdida, el dolor y las partes de nosotros mismos que enterramos en el camino. Estas son las pruebas que nos dan forma a quién nos convertimos y ‘Miércoles muerto«Los explora con elegancia y corazón, sin perder su sentido de diversión».

According to the official synopsis, the pre-teens are “assigned the names of teens lost too soon, and the entire town treats them as if they’re gone. For Worm Tarnauer, feeling invisible is nothing new until Becca Finch, a fearless, sharp-tongued spirit killed in a car crash, shows up to shake up his world. Together, they stumble into an unforgettable day that’s equal parts funny, painful, and epic, and one that just might change them both para siempre.»

«El ‘Dead Wednesday’ de Jerry Spinelli captura ese espacio frágil y estimulante entre la infancia y la edad adulta, cuando la invisibilidad se siente segura, pero ser visto es lo que realmente importa», dijo Dromi.

Continuó: «Desarrollar esta historia para la pantalla ha sido un proceso gratificante, gracias al humor y al corazón en la adaptación de Alex y a la extraordinaria asociación con Jennifer, Tara, y una niña inspirada. Estoy emocionado por dónde nos está llevando este viaje, y por la oportunidad de compartir una filmación que refleja tanto las risas como las pérdidas esa forma en quién nos convertimos».

Los plazos de producción y el casting aún no se han anunciado.

La novela anterior de Spinelli «Stargirl» fue adaptada como una película de Disney+ del mismo nombre y fue seguida por su secuela, «Hollywood Stargirl». Sus otros libros incluyen «Maniac Magee» y «Wringer».

Haughey es un cineasta entrenado en USC que anteriormente dirigió «Under the Influencer» y «Prodigy». Dromi es un escritor y productor que coescribió la película de Warner Bros y Alcon Entertainment «Dolphin Tale». También ganó el primer Emmy de horario estelar para la realidad virtual en 2015 por su trabajo como productor de la experiencia de realidad virtual Sleepy Hollow con la compañía de transmisión Fox.