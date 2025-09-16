Alex Edelman en ‘The Paper’ y su próximo especial de comedia

Alex Edelman Me hace reír antes de que él se sienta en nuestra entrevista de almuerzo.

Llego temprano a un bar de fideos en Columbus Circle, donde le preguntaré al comediante sobre su próxima hora de pie y su papel en Peacock’s «El papel. » Solo hay un puñado de personas sentadas en el restaurante, pero Edelman no quiere arriesgarse.

Este lugar es uno de los favoritos de Edelman, a pesar del hecho de que la mitad del menú está salpicada de símbolos que indican carne de cerdo y mariscos, dos alimentos que no puede comer, dice en un timbre talmúdico exagerado, «porque Juuu-y-ism. » (Edelman es de la especie ortodoxa). Ordeno los bollos de camarones, diciéndole a Edelman que soy un «mal judío», y él intalla: «Lo he escuchado sobre ti».

Edelman es un wunderkind de stand-up, conocido por combinar el estilo narrativo de la actuación británica de forma larga y la velocidad de broma de la comedia del club estadounidense. En 2014 fue nombrado Mejor recién llegado en el Festival Fringe de Edimburgo, y 10 años después ganó un premio Emmy y Tony Special por su show de un solo hombre «Just For Us», sobre su viaje como un judío encubierto que asistió a una reunión neo-nazi en Nueva York.

Con «The Paper», un spin -off suelto de «The Office», Edelman hace su primera gran incursión en la actuación. Su rostro, enyesado en el costado de los autobuses y en las estaciones de metro, me ha acechado en mi viaje diario durante semanas. Pero no fue el deseo de exposición lo que llevó a Edelman a la comedia laboral. Más bien, era el lugar de trabajo.

«Parecía muy divertido», dice Edelman sobre la serie y el set. (También se desempeña como escritor en la comedia de situación). «Uso mucho la palabra ‘diversión’ porque es un valor importante en el entretenimiento. Parece tonto, pero es una buena métrica para si un espectáculo está bien».

El año pasado, se le pidió a Edelman que audicione para la serie, luego etiquetó un «proyecto sin título de Greg Daniels y Michael Koman». Recibió «lados ficticios» o escenas falsas que nunca terminarían en el programa. Pero ver el nombre Daniels, que adaptó la «oficina» británica para una audiencia estadounidense, le dio a Edelman una «idea» de que «el periódico» podría estar conectado de alguna manera con Dunder Mifflin.

Aún así, «son espectáculos totalmente diferentes», dice Edelman. «Filmado» por el mismo equipo documental que capturó las travesuras del lugar de trabajo en Scranton, «The Paper» sigue al personal de un periódico de Ohio en dificultades justo cuando llega un nuevo editor en jefe. «Nuestro espectáculo es un poco más ‘Parks and Rec’ que ‘The Office’, en mi opinión. Hay un espíritu de optimismo para Ned Sampson que está más cerca de Leslie Knope que para Michael Scott», dice Edelman, refiriéndose al personaje de los ojos de los ojos estrellados de Domhnall Gleeson.

Edelman interpreta a Adam Cooper, un contador tranquilo e incómodo convertido en reportero que tiene el don de hacer de cada conversación un ejercicio de paciencia. Su esposa empaca su lonchera todos los días, completa con una taza de bebedera de dinosaurio, y se come su copa de gelatina con una servilleta metida en el cuello de la camisa. Le digo a Edelman que su personaje no se parece en nada a él. «Es tonto», dice Edelman, inclinado sobre la mesa. «Quieres decir que es tonto».

«El psicópata [who plays Adelola] Se sienta a mi lado en la oficina, y desarrolló su personaje como una especie de agotamiento de latón, como demasiado genial para la escuela «, agrega Edelman.» Pensé: ‘¿Qué sería lo más molesto para su personaje? Sería un dopey Golden Retriever «.

Alex Edelman en «The Paper» de Peacock

Pavo real

A diferencia de Adam, Edelman le hablará, sus grandes ojos marrones rebotando en las paredes mientras sus manos se inquietan con una servilleta. Está hiperfixado en la conversación, pero no tiene problemas para dirigirla en tres direcciones a la vez.

Una tangente temprana nos lleva a un desvío de 12 minutos hablando sobre Bob Dylan. Luego suena el teléfono de Edelman, interrumpiendo sus pensamientos sobre los Grammys de 1998. «Este es mi mejor amigo», dice, y él toma: «Oye, estoy en medio de una entrevista, luego te devolveré la llamada. ¿Pero a qué año fuimos a ver a Bob Dylan en el Beacon?» De repente, nuestra entrevista es una conferencia de conferencia folklock.

Cuando cuelga, le pregunto a Edelman cómo era trabajar en una sala de escritores después de años de recorrer una exposición individual. «Mi proceso siempre ha sido centrado en el compromiso», dice. «El compromiso es la palabra incorrecta. La conversación es la correcta».

Edelman dice que algunas de las mejores líneas en «solo para nosotros» fueron talladas o sugeridas por otros comediantes. («Cuando digo ‘otros comediantes’, me refiero principalmente a Mike Birbiglia».) Y el programa se sintió más como un diálogo que una diatriba. Mientras recorría el especial, Edelman trató con los hecklers y los que odian, pero en su mayoría miembros de la audiencia que querían compartir con el comediante sus experiencias con asimilación, judaísmo y antisemitismo.

«Hablé con los miembros de la audiencia después de cada actuación de ‘solo para nosotros'», dice Edelman. «Estaba afuera después de cada espectáculo, 500 de ellos». Todavía se burlan de la sección de «agradecimiento especial» del especial, que cuenta con ocho páginas completas de nombres en una fuente pequeña.

«Hay una idea errónea de que los espectáculos en solitario son esfuerzos en solitario», dice Edelman. Respira antes de mencionar a Adam Brace, su amigo cercano y colaborador en «Just For Us», quien dirigió el show de un solo hombre y ayudó a llevarlo al escenario global. Brace murió inesperadamente a los 43 años, un mes antes de que «Just For Us» debutara en Broadway.

«La razón por la que ‘solo para nosotros’ llegó a su fin no fue que llegó a un punto de parada lógico, podría haber continuado comercialmente. Simplemente no podía hacerlo más», dice Edelman. «Si soy totalmente honesto, el diálogo alrededor de él se volvió insoportable para mí. Simplemente me recordó que Adam no estaba allí, y fue más difícil tener esas conversaciones con extraños».

Ahora, Edelman está trabajando en una nueva hora de comedia, tentativamente titulada «What What Are You Va a hacer». Traerá el nuevo acto al Carnegie Hall de Nueva York en noviembre.

«Hay un poco sobre Israel y Palestina, muchas cosas sobre mi familia, muchas cosas sobre el atractivo de Jesús», provoca Edelman. Si bien hablar sobre el Medio Oriente en el escenario es una cuerda floja que no muchos desean caminar, Edelman disfruta del desafío. «Siempre hay una manera de navegar cosas complicadas», dice.

Recuerda haber sido abordado por un miembro de la audiencia después de una actuación de «Just For Us», quien se ocupó de un chiste que Edelman cuenta sobre el Holocausto. «Algunas cosas son demasiado importantes no bromear sobre «, dice, apuñalar sus fideos con palillos.» Esta idea de que menosprecias algo al incluirlo en un programa de comedia es una noción totalmente extraña para mí «.

Edelman tiene mucho en su plato. Está listo para escribir y dirigir una película producida por Marc Platt («Wicked») basada en la historia de Navidad de «solo para nosotros». Actualmente enseña en un programa MFA en Nueva York. Está «ansioso» por perseguir «Stand-Up completamente ficticio, sobre la experiencia de vida de una persona que no es mía». Y se está aventurando más en la actuación, acabando de filmar una pequeña parte en una película con Jake Lacy y Annasophia Robb.

También está, por supuesto, la renovación temprana de «The Paper», pero Edelman sigue siendo tímido sobre la temporada 2. «Quiero evitar los spoilers, pero me gusta dónde lo dejamos», dice.

«Hay una idea errónea de que ver a la gente intentar o ver a la gente ser buena en algo, no es divertido. Me gusta que se estén bien», agrega, haciendo referencia al éxito sorpresa del personal del periódico. «Creo que es una dirección realmente extraña y genial para un espectáculo sobre un grupo de inadaptados, en realidad se vuelven buenos en las cosas».

Edelman no tiene planes de alejarse de la comedia de pie, pero su experiencia en «The Paper» lo ha empujado en otras direcciones más colaborativas también.

«Parte de la razón por la que quería unirme al elenco de ‘The Paper’ fue después de cinco años como animal en solitario, es bueno ser parte de una familia», dice. No se dio cuenta de cuánto ansiaba el compromiso, o, más bien, la conversación, de un conjunto. Las alegrías y las frustraciones ocasionales de estar en compañía de otros.

Es el mismo anhelo humano que atrajo a los espectadores a programas como «The Paper» en primer lugar, y tal vez por qué su predecesor «The Office» fue la serie más transmitida de 2020, el año de aislamiento social.

«El infierno es otras personas», dice Edelman, repitiendo la famosa cita de Jean-Paul Sartre. Agrega un complemento: «Pero, como, es mucho mejor que estar solo».