Alex de Selena Gomez es la madre de Billie

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para el final de la temporada 2 de dos partes de «Wizards Beyond Waverly Place. «

«Wizards Beyond Waverly Place» concluyó su segunda temporada al revelar un gran secreto sobre Alex Russo (Selena Gomez): Ella es la madre de Billie (Janice Leann Brown).

Al comienzo del spin -off «Wizards of Waverly Place», que se estrenó en 2024, Alex trajo a Billie a vivir con su hermano Justin (David Henrie) para poder entrenarla en magia. Como miembro de la Agencia de Aplicación de la Ley del Tribunal Mago, Alex se encontró con el poderoso joven mago después de enterarse de una profecía que decía que era la única persona que podía salvar al mundo de un apocalipsis inminente. Nadie sabía quién era la familia de Billie o de dónde venía. Pero eso se debió a un hechizo de limpieza de memoria, que se revela en el final de la temporada 2 de dos partes titulado «El mago al final del mundo».

Al entrar en el final, Billie acaba de enterarse de que su enamoramiento, Quentin (recker eans), es en realidad un orco que estaba ganando su confianza en nombre de un mago malvado llamado Lord Morso. Quentin finalmente hizo sentimientos por Billie y decidió confesarle antes de huir. Billie intenta encontrarlo, sabiendo que estará en peligro después de traicionar a Lord Morso, pero Justin pone un hex en la casa que le hace imposible escabullirse. Billie responde lanzando un hechizo que llena cada habitación de la casa con ositos de goma, obligando a Justin a trasladar temporalmente a la familia al apartamento de Alex.

Disney

Alex, Justin y su esposa Giada (Mimi Gianopulos) dejan a los niños en casa e van al Tribunal del Mago para buscar información sobre Lord Morso. Allí, descubren que el miembro del tribunal Bigelow McFigglehorn (Kirsten Vangsness) está bajo un hechizo que la obliga a trabajar para el mago malvado, y la liberan. Mientras tanto, Billie se escapa y encuentra dónde Morso mantiene a Quentin. Pero cuando llega allí, Quentin está sola, ya que Morso ha cambiado a parecerse a Justin para que pueda engañar a Roman (Alkaio Thiele) y Milo (Max Matenko) para que lo dejen entrar en el departamento de Alex. Los lleva a Billie y Quentin, y Roman inmediatamente usa su deseo de enviar a Quentin a «la zona de ninguna parte» después de verlo en su forma de orco.

De vuelta en el Tribunal, Figglehorn dice que el primer nombre de Morso es Torodos, y Giada se da cuenta de que «Torodos Morso» es en realidad un anagrama para «Doom to Russos». Una estatua parlante llamada «Gossip Stone» les dice que su verdadero nombre es Penwolf, que suena familiar para Alex. Cuando llegan a casa, encuentra una caja de madera decorada con lápiz dorado y lobo y tiene un relicario dorado en el interior, pero no puede abrirlo. Más importante aún, los niños se han ido. En el suelo, ella y Justin encuentran y presionan un botón que Billie obtuvo de Quentin que lleva a sus usuarios directamente a Lord Morso.

Disney

Dado que Morso todavía se hace pasar por Justin, Billie descubre qué Justin es real al preguntarles si están enojados con ella por escabullirse para encontrar a Quentin. Morso, tratando de ganar a Billie, dice que no lo es, pero Justin admite que lo es, y Billie sabe que está diciendo la verdad. Morso revela su verdadero yo, luego usa magia para atar a todos, excepto a Billie, manteniéndolos como rehenes mientras la obliga a ayudarlo a abrir una grieta que conectará su mundo con el mundo de la magia oscura. Al ver el dolor de Billie mientras trabaja en el portal, Alex comienza a llorar y una lágrima cae sobre el relicario Penwolf. Eso hace que un recuerdo olvidado se revele a todos en la habitación.

En la memoria, Alex está llorando mientras ella y Justin dejan a un joven Billie en un internado para magos. «No quiero ir. Quiero quedarme contigo, mamá», dice Billie, quien aparece unos siete años. «Haría cualquier cosa para estar contigo», dice Alex, «pero en este momento, hay alguien por ahí tratando de encontrarte, y no puedo dejar que eso suceda». Justin le recuerda a Alex que necesitan ir, y que el abuelo de Billie nunca puede descubrir que existe, por lo que Alex promete a Billie que se encontrarán nuevamente y luego lanza un hechizo que la limpia a ella y a Justin de sus recuerdos de Billie y viceversa. De esa manera, será más difícil para ellos llevar al mago malvado el uno al otro.

Al darse cuenta de que Billie es su nieta, Morso dice que su hijo nunca habría permitido la limpieza de la memoria. Alex responde que fue idea de su hijo. (Al final del episodio, la piedra de chismes explica que Morsus, alias Damian Penwolf, era el padre de Damian Penwolf, que también fue malvado hasta que se enamoró de Alex). Milo logra alcanzar su varita y lanza un hechizo para desatar a todos, pero es demasiado tarde: la Drot está abierta, y solo puede ser sellado del otro lado. Después de un abrazo lloroso con Billie, Alex decide sacrificarse. Ella aborda a Morso y ambos caen en el portal, que se cierra detrás de ellos.

Aunque lleva a Billie a las lágrimas para finalmente encontrar a su madre y luego perderla tan rápido, el episodio termina calurosamente. Billie y los Russos comparten un abrazo grupal, ahora sabiendo que Billie es familia en más de un sentido.