Alex de la Iglesia, el horror de España, para ser honrado en SANFIC

Festival Internacional de Cine Internacional de Santiago de Chile (Sánfica) promete algunas armas grandes en sus 21calle edición, inaugurada el 17 de agosto con Cannes El ganador de Palma d’Or ‘Fue solo un accidente’ de Jafar Panahi de Irán, quien desafió las expectativas de aparecer en el destacado festival en mayo pasado.

Se envuelve el 24 de agosto con «Miss Carbón» protagonizada por la hermana trans Trans Lux Pascal de Pedro Pascal, frente al Paco León de España («La casa de las flores»). La coproducción argentina-español, dirigida por Agustina Macri, se basa en la verdadera historia de Carla Antonella «Carlita» Rodríguez, una mujer trans y la primera mujer minera en la Patagonia.

Miss Carbón, cortesía de SANFIC

Entre las luminarias que asisten al festival se encuentran el rey de género de España Álex de la Iglesia («30 monedas»), quien recibe un premio de logro profesional junto con una retrospectiva; El ganador del Oscar Sebastián Lelio, quien presenta su última película «The Wave» («La Ola»); ex director ejecutivo de Ventana Sur, Bernardo Bergeret; Mariana Rondón de Venezuela («Bad Hair») y la actriz chilena Mariana Di Girolamo, quien protagonizó el drama psicológico de Lucía Pujo «Electrofilia».

Esta edición presenta 89 largometrajes y pantalones cortos, incluidos 21 estrenos mundiales, 21 estrenos latinoamericanos y 47 debuts chilenos.

«Este año, la selección oficial de SANFIC se mantiene fiel a nuestra misión: exhibir películas en negrita de cineastas reconocidos y emergentes que exploran los problemas más apremiantes de hoy. La alineación es diversa, provocadora, visualmente llamativa y emocionalmente poderosa, proporcionando que el cine sigue siendo una fuerza para el cambio», dijo el espacio de la industria de la industria de Gab Gab Gab Gail. Industria sanfica.

Entre los estrenos latinoamericanos se encuentran «The Wave» de Lelio, «The Mastermind» de Kelly Reichardt, «A Poet» de Simón Mesa, un reciente ganador del jurado del jurado de Cannes y Tom Tykwer «The Light», que abrió el Berlerale en enero.

La animación está en ascenso en Chile, observó Nuñez, señalando dos estrenos mundiales en la competencia nacional de cortometrajes de talentos de SANF: «En las estrellas los perros dan sensibilidad y fuerte potencial cultural».

Según Nuñez, la nueva selección de cine chileno presenta ocho títulos en la sección de competencia de cine chileno, combinando documental y ficción. «Este es el último en cine chileno, incluidas las coproducciones y las películas hechas en diferentes regiones del país, mostrando nuevas voces junto con obras de cineastas más experimentados que ya han sido parte de los importantes festivales internacionales», dijo.

Para Sandoval, Sanfic Industria continúa evolucionando. «Cuando imaginé por primera vez la Industria Sanfic hace 14 años, comenzando con la sección WIP, el objetivo principal era crear un espacio para la conexión internacional, una plataforma para la internacionalización del cine chileno, que luego se expandió para incluir proyectos latinoamericanos e iberoamericanos», dijo.

«A medida que introdujimos nuevos espacios como los laboratorios, el enfoque cambió hacia la conexión con el público global. Esto dio forma al énfasis de la plataforma en las presentaciones de proyectos, la capacitación de tono, las estrategias de distribución, la circulación internacional, los circuitos del festival y los agentes de ventas», agregó.

Según Sandoval, Sanfic Industria presenta dos nuevas iniciativas este año: la Academia de la Industria de Chile en colaboración con Locarno, un programa de capacitación riguroso diseñado para apoyar a los jóvenes profesionales de cine que trabajan específicamente en la circulación de cine independiente; Y la incubadora queer, se centró en proyectos de ficción en la etapa de escritura de guiones que ya tienen un mazo artístico, que ofrece soporte de desarrollo temprano a historias con temas LGBTIQA+.

«Entonces, estaremos pensando en estrategias de distribución, pero también en el marketing. También veremos cómo conectarse porque uno de los principales desafíos en todo Ibero-America es cómo conectar nuestro contenido con la audiencia. Muy pocas películas logran conectar y reunir a una audiencia. Entonces, ¿cómo atrae a esa audiencia? ¿Cómo programas, cómo conectas el marketing y la distribución?» Ella notó.

También expresó su emoción por que De La Iglesia viniera al espacio de la industria, donde la retrospectiva incluirá su clásico «Día de la Bestia» y «Bendita Durango».

“It’s also incredibly exciting to connect him with the genre and fantastic cinema space we’re developing, especially given how rapidly everything related to Mórbido and Mórbido Lab is growing. The number of submissions we’ve received for the Lab has been remarkable—not just in volume, but in the quality of the projects and the diversity of voices and perspectives. And yet, there’s a consistent through-line: an industry-driven approach,” she noted, adding: “With the launch De la fantástica pabellón y el álex de la Iglesia que reciben las claves simbólicas, hay una verdadera sensación de coherencia en el movimiento.

En cuanto a los objetivos del festival, el objetivo es «continuar expandiéndose, diversificando y descentralizando al público», declaró Nuñez, y agregó: «Nuestro objetivo es superar a 40,000 asistentes en persona, con una fuerte presencia en los cines e espacios compartidos. Apuntamos a que el festival sea no solo un escaparate para el cine de Auteur, sino también un espacio para la comunidad para la comunidad, el diálogo y el intercambio». «.

El 21 énfe se ejecuta del 17 al 24 de agosto.

Aquí están los títulos internacionales en competencia, que competirán por la mejor película, el mejor director y los mejores premios de rendimiento.

«La casa portuguesa» («Una Quinta Portuguesa», Avelina Prat, España, Portugal)

Protagonizada por María de Medeiros, se vuelve contra Fernando, quien está llorando la desaparición de su esposa y asume una nueva identidad. Se convierte en un jardinero en una propiedad portuguesa donde un vínculo poco probable con el propietario, Amalia, lo atrae a una vida, no en la suya.

«Amado Trópico» («Queridos Tropics», Ana EnDara, Panamá, Colombia)

Protagonizada por Paulina García de Chile que interpreta a una dama rica en la ciudad de Panamá que lucha contra la demencia de inicio temprano. Ella forma un vínculo inesperado con su cuidador, un inmigrante colombiano con temas propios.

«Ese verano en París» («The Summer Rendez-Vous», Valentine Cadic, Francia)

El debut como director de Valentine Cadic, el drama se establece durante los Juegos Olímpicos en París, 2024. Blandine, de 30 años, llega de Normandía para asistir a las competiciones de natación. Perdida en una ciudad caótica, inesperadamente se vuelve a conectar con su media hermana y sobrina separada.

«El monstruo Xibalba» («El monstruo de Xibalba», Manuela Irene, México)

El debut como directora de Manuela Irene, se centra en Rogelio, de ocho años, enviado a la aldea de la jungla de su niñera, donde se obsesiona con una figura fantasmal de sus visiones, según la vida real «Xibalba Monster». Mientras investiga, su espeluznante verano se convierte en un viaje que cambia la vida hacia los misterios de la muerte.

«Un poeta», («Poeta de la ONU» Simón Soto, Colombia, Alemania, Suecia)

Ganador del Premio del Jurado en la cierta consideración de Cannes, este drama irónico sigue al frustrado poeta Oscar Restepo, quien encuentra una nueva inspiración con un estudiante adolescente prometedor. Ambos son interpretados por Non-Pros, Ubeimar Ríos y Rebeca Andrade.

«Celeste Corps» («Cuerpo celestial», Nayra Ilic García, Chile, Italia)

El verano de 1990. A medida que la dictadura de Chile se acerca a su fin, Celeste’s Beach Holiday, de 15 años, se vuelve trágica, fracturando a su familia e infancia. Meses después, rechazada por un eclipse solar, regresa a un paisaje cambiado, tanto personal como político, y debe encontrar su propio camino a seguir.

«Ellos serán polvo» («El polvo será», Carlos Marqués-Marcet, España, Suiza, Italia)

Protagonista Alfredo Castro Frente a Ángela Molina, que interpreta a Claudia, diagnosticada con una enfermedad terminal. Ella viaja a Suiza por suicidio asistido, acompañada de Flavio (Castro), su compañero de más de 40 años. Su hija Violeta se une a ellos, las viejas heridas se vuelven a abrir cuando la familia se enfrenta a una despedida emocional final.

Películas chilenas en competencia compitiendo por la mejor película, el mejor director y la mejor actuación

«La Quinta» (Silvina Schnicer, Argentina, Brasil, Chile, España)

Debut en funciones. Cuando la familia de Rudi llega a su casa de campo, los signos de un intruso provocan sospecha. Pero después de que el roaming de los niños se vuelve desastroso, debe protegerlos y ocultar lo que sucedió, porque la supervivencia es solo hasta la piel.

«Lo que no se dijo» (Ricardo Valenzuela Pinilla, Chile, Colombia)

Debut en funciones. A medida que los teléfonos móviles llegan a Chile rural, el ejecutivo de ventas Margarita debe enfrentar a su madre silenciosa y la distancia entre ellos.

«Al sur del invierno, se encuentra la nieve» («El sur del invierno es nieve», Sebastián Vidal Campos, Chile)

Debut en funciones. En el borde sur del mundo, donde la naturaleza es brutal y el tiempo se detiene, los cazadores, los pastores y las familias soportan el frío y la soledad mientras los fantasmas deambulan por la pampa.

«No se compara» («Si vas a Chile», Amilcar Infante y Sebastián González M., Chile)

Desde las tierras altas andinas hasta los barrios marginales de Iquique, «no es necesario» sigue un viaje coral a través de la crisis migratoria del norte de Chile, revelando enfrentamientos culturales y una creciente radicalización.

«Zafari» («Zafari», Mariana Rondón, Perú, México, Brasil, Francia, Chile, República Dominicana, Venezuela)

En un pequeño zoológico, un nuevo hipopótamo llamado Zafari une a los vecinos de las clases de enfrentamiento. Desde su creciente gran altura, Ana, Edgar y su hijo enfrentan escasez y peligro, mientras que los ruidos extraños persiguen los corredores oscuros. En un mundo que se volvió loco, solo Zafari tiene suficiente para comer.

«Kaye» («Kaye», Juan Cáceres, Chile, Italia)

Cuando una bala callejera mata a su mejor amiga, Yeka busca la verdad, descubriendo secretos que destrozan su confianza en sus seres queridos y en el mundo que llama a su hogar.

«After the Fog» (Miriam Heard, Chile, Reino Unido, Francia)

Chile, 1988. En una casa de huéspedes de Osorno, María, de ocho años, anhela para sus padres ausentes. Cuando sus amigos llegan de Santiago, las fiestas de un día la dejan aún más sola.

«The Reborn» (Santiago Esteves, Argentina, Chile, España)

Dos hermanos separados dirigen un negocio oscuro fingiendo muertes y contrabandeando personas a través de las fronteras. Cuando un trabajo arriesgado los amenaza, deben decidir el destino del legado de su familia.