Alex de la Iglesia dirigirá ‘Ages of Madness’, su debut en animación

Álex de la Iglesia, el reconocido director de cine y televisión español (“El día de la bestia”, “El último circo”, “30 monedas”) hará su debut en la animación, dirigiendo la película animada “Ages of Madness: The Howling of the Jinn”.

Creada en 3Doubles Producciones de las Islas Canarias, detrás de los nominados al Premio Goya “SuperKlaus” y “Norbert” y de la vizcaína Sumendi Uhartea, “Ages of Madness” es aclamada por 3Doubles como “la primera gran producción de animación 3D para adultos que adapta completamente el complejo universo de HP Lovecraft a la gran pantalla”.

El largometraje comenzará a producirse a finales de 2026. Teje lo que se describe como varias “historias trágicamente entrelazadas” unidas por una de las obras maestras de Lovecraft, su imaginación de un libro legendario prohibido, el “Necronomicon”, cuya lectura provoca locura o muerte espantosa. Lovecraft se refiere constantemente al libro en sus historias y afirma que contiene un relato de los Antiguos que gobernaron antes de la humanidad y gobernarán después de ella. Sin embargo, apenas reproduce el contenido del libro, lo que lo hace aún más siniestro.

En la película de De la Iglesia, el libro viajará en el tiempo a través de cuatro escenarios históricos y geográficos tan distantes como sombríos, afirmó este miércoles 3Doubles Producciones durante el Festival de Animación de Annecy. «Alimentándose de la sed de conocimiento prohibido de la humanidad, ‘Necronomicon’ desata la locura y la escalofriante certeza de que no somos más que polvo de los Antiguos», añadió, diciendo que la película «explora la fragilidad de la cordura humana frente a lo desconocido».

Dado el gusto de De la Iglesia por lo grotesco y la fantasía, una pregunta que plantea “Ages of Madness” es por qué se ha tomado tanto tiempo para explorar la animación. De hecho, fue dibujante de cómics en su juventud, antes de dirigir un cortometraje, «Mirandas asesinas», que convenció a Pedro y Agustín Almodóvar para producir su primer largometraje, «Mutant Action» en 1993.

“Antes de hacer películas, solía dibujar monstruos”, dijo De la Iglesia. «Empecé creando cómics y la animación siempre ha estado ahí. ‘Ages of Madness’ me da la oportunidad de reconectarme con mis raíces junto a un equipo increíblemente talentoso. Estoy emocionado porque, incluso después de tantos años en el cine, todavía puedo abordar algo nuevo con la emoción del primer día».

“Siempre me ha fascinado el universo lovecraftiano, y poder llevar ese horror cósmico a la pantalla junto a Álex de la Iglesia es un sueño hecho realidad”, añadió Darío Sánchez, CEO de 3Doubles. “Estoy convencido de que este es un punto de inflexión para nuestro sector: la animación para adultos está en auge y este proyecto situará a la industria española en el mapa mundial”.

Los créditos de animación recientes de Sumendi Uhartea incluyen “Heidi”, “Rescue of the Lynx”, “Relax, Zeus!” y “KooKoo Corral”, que fue seleccionada para Cartoon Forum 2025.