Aletra se muestra optimista de pisar el acelerador en Indonesia

Magelang, VIVA – En medio de una competencia cada vez más feroz en el mercado de vehículos eléctricos (EV), nombre Altar comenzó a llamar la atención con agresivas medidas de expansión distribuciónred deseosy aumentar el objetivo venta. Una serie de logros recientes demuestran que su ambición no se limita a palabras.

Vía PT Aletra móvil Nusantara, como único agente de la marca Aletra (ATPM) en Indonesia, dijo que actualmente ha distribuido hasta 250 unidades L8 EV a consumidores indonesios.

«Para octubre de 2025, habrá 300 SPK y habremos distribuido alrededor de 250 unidades», dijo el director general ejecutivo de Aletra, Reinhard Jacobus, citado por VIVA Otomotif durante el evento Aletra Media Test Drive del jueves 9 de octubre de 2025.

En su comunicado también dijo que su objetivo de ventas anuales de 2.000 unidades todavía enfrentaba obstáculos. producción y capacidad en colaboración con las empresas fabricantes asociadas, Handal Indonesia Motor.

«Nuestro objetivo (de ventas) es en realidad 2.000 unidades por año, pero ha habido contratiempos, empezando por problemas en la producción y la capacidad en la propia Handal», añadió.

Expansión de concesionarios: objetivo de 8 nuevas ubicaciones para finales de 2025

Para respaldar la distribución, Aletra está preparando un plan estratégico para abrir 8 nuevos concesionarios para finales de 2025. Este objetivo muestra que Aletra quiere fortalecer su presencia no solo en las grandes ciudades, sino también en áreas que han sido desatendidas por los vehículos eléctricos.

Este paso es importante para acercar los servicios de venta y posventa a los consumidores, así como para hacer crecer un ecosistema de apoyo como las estaciones de carga de baterías.

Los pasos de Aletra para distribuir 250 unidades L8 EV y alcanzar 300 SPK muestran que su estrategia está comenzando a hacerse realidad. El plan de expansión del concesionario a ocho localidades es una misión importante para que la penetración en el mercado no se concentre únicamente en las grandes ciudades.

Sin embargo, las realidades de la producción, la logística y la competitividad de los precios son desafíos reales que deben superarse. Si Aletra logra consolidar la producción y los servicios, no se pueden ignorar sus posibilidades de convertirse en un actor nacional fuerte en el negocio de los vehículos eléctricos.

Como información adicional, este coche eléctrico, que fue ensamblado con PT Handal Indonesia Mobil (HIM) en Purwakarta, Java Occidental, se comercializa por 488 millones de IDR. en la carretera (OTR) DKI Yakarta.