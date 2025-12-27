¡Alerta! Una presión demasiado alta en los neumáticos de los automóviles puede provocar riesgos peligrosos

Jacarta – Guardia presión del viento prohibición móvil Es una de las cosas sencillas que los propietarios de vehículos suelen ignorar, aunque su impacto es muy importante para la seguridad y el confort de conducción. Muchos conductores piensan que “más aire significa que el neumático durará más”, pero la realidad es que los neumáticos que son demasiado duros ahorran mucho. riesgo grave para el conductor y su vehículo.

El siguiente es un resumen de VIVA. Wuling El sábado 27 de diciembre de 2025, el impacto de una presión de neumáticos demasiado alta podría provocar riesgos peligrosos.



VIVA Automotive: Ilustración de neumáticos de coche

1. Disminución de la tracción y la estabilidad

Cuando la presión de los neumáticos excede el límite recomendado, la forma del neumático cambiará para que el área de contacto del neumático con la carretera se vuelva más pequeña. Esto significa que los neumáticos ya no se agarran de forma óptima a la superficie de asfalto. Esta condición hace que la tracción disminuya, lo que facilita que el automóvil resbale o pierda el control, especialmente al tomar curvas o cuando la carretera está mojada.

2. Larga distancia de frenado

Los neumáticos demasiado duros reducirán la tracción en la carretera al frenar. Como resultado, la distancia de frenado del vehículo se hace más larga, especialmente en situaciones de emergencia. Esto puede ser muy peligroso porque cada metro adicional al frenar puede suponer la diferencia entre evitar o tener un accidente.

3. Mayor riesgo de reventón (explosión de neumáticos).

Uno de los riesgos más peligrosos de los neumáticos demasiado inflados es un reventón o una explosión repentina. Una presión de aire demasiado alta genera una carga excesiva en las paredes de los neumáticos, además de calor por la fricción con la superficie de la carretera, de modo que la estructura del neumático puede agrietarse o romperse. Si esto sucede a altas velocidades, el conductor puede perder drásticamente el control del vehículo.

4. El confort de conducción disminuye

Los neumáticos demasiado duros no pueden absorber adecuadamente los golpes y vibraciones de la superficie de la carretera. Como resultado, cada pequeño golpe, grieta o golpe se transmitirá directamente al sistema de suspensión y a la cabina del automóvil, haciendo que el viaje sea más duro, incómodo y agotador para los pasajeros.

5. La suspensión y los componentes se estropean rápidamente

Debido a que los neumáticos no absorben la mayor parte de los impactos de la carretera, los sistemas de suspensión como los amortiguadores y los resortes helicoidales trabajarán más de lo debido. Con el tiempo, esta carga puede acelerar el desgaste de los componentes de la suspensión, lo que significa mayores costos de mantenimiento y reemplazo.