¡Alerta! Partes de Indonesia sufrirán fuertes lluvias e inundaciones

Jacarta – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) advierte a la población sobre la posibilidad de que se produzcan temperaturas máximas. Lluvia relámpago, hasta inundación de mareaen varias regiones de Indonesia hoy en día.

Citado el sábado 22 de noviembre de 2025, el pronosticador meteorológico de BMKG, Miftah Ali, dijo en una transmisión en línea en Yakarta el sábado que se prevé que caigan posibles lluvias de intensidad ligera en las ciudades de Padang, Medan, Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya y Denpasar.

Luego, Mataram, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya y Jayapura. Además, existe la posibilidad de lluvias de intensidad moderada en las ciudades de Yakarta, Tanjung Selor, Palangka Raya y Makassar.

Mientras tanto, se pronostican fuertes lluvias en la ciudad de Bandar Lampung, mientras que la lluvia estará acompañada de iluminación Se prevé que ocurra en Pontianak, Samarinda y Merauke. Luego, en las ciudades de Tanjung Pinang, Pekanbaru y Kupang, dijo, se pronostica que habrá espesas nubes hasta niebla.

BMKG también informó que en el mismo período se esperan temperaturas máximas de hasta 33 grados centígrados durante el día en varias zonas, a saber, las ciudades de Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Samarinda, Tanjung Selor, Palangka Raya y Banjarmasin.

BMKG también detectó la posibilidad de inundaciones por mareas en las costas de Aceh, Sumatra del Norte, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, el norte de Yakarta, Java Occidental, Java Oriental, Bali, NTB, Kalimantan del Norte, Kalimantan del Sur, Kalimantan Occidental y Sulawesi del Norte.

Se espera que las semillas de ciclones tropicales de la FINA en aguas del norte de Australia aumenten a la categoría tres en los próximos tres días con una velocidad del viento de 25 nudos en la categoría dos, lo que forma un área de velocidades de viento cada vez más lentas de hasta 25 nudos en los mares de Arafuru, Banda, Maluku, la isla de Aru y Papúa del Sur.

La circulación ciclónica también se da en el Océano Índico al sur de Java Occidental, el Mar de Natuna y el Océano Pacífico al norte de Papúa. También se observa en las aguas de Lampung, Kalimantan Oriental y Papúa Central hasta la mayor parte de Sumatra y el Mar de Java. (Hormiga)