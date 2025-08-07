¡Alerta! Mitsubishi L300 puede morir a máquina si usa esta parte de repuesto

Yakarta, Viva -Pt Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) anunció una campaña de inspección para más de 30 mil unidades Mitsubishi L300 En Indonesia, después del riesgo de daño por riesgo debido al uso de filtros de combustible de imitación. Este programa está destinado a unidades producidas entre junio de 2022 y enero de 2024.

La investigación interna de MMKSI encontró que había una posibilidad de daños en el pistón o la biela que estaba doblada, debido al proceso de combustión incompleta en la cámara de combustión. Esto es causado por un filtro de combustible no genuino que no puede filtrar la suciedad y el agua de manera óptima, lo que hace que el inyector funcione continuamente a pesar de que no es necesario.

«Muchos consumidores usan filtros de combustible no genuinos cuya malla no coincide con el estándar. La suciedad y el agua pueden ingresar al sistema de combustible, causar alta presión y desencadenar una combustión excesiva, lo que finalmente hace que la barra que conecta se dobla y el automóvil puede experimentar un puesto de motor», dijo el departamento de soporte de Servicios Técnicos y Servicios de Servicio Técnico de PT MMKSI, Gempar DWI PRAMBUDI.

Este programa es una campaña de inspección proactiva destinada a mantener la seguridad y la comodidad de los usuarios del legendario vehículo comercial.

El examen se lleva a cabo sin costo e incluye actualizaciones de software, inspección del sistema de inyección y reemplazo de componentes si es necesario. Los consumidores también obtendrán un filtro de combustible adicional hasta nueve frutas gratis.

La participación del consumidor en esta campaña se puede hacer de varias maneras. MMKSI ha enviado una carta de invitación oficial a los consumidores a través de una red de distribuidores, así como entrega de información a través de SMS, WhatsApp, sitio web oficial y redes sociales.

Los consumidores también pueden comunicarse con la atención al cliente de Mitsubishi al 0804-1-300-300, o Mira Virtual Services en WhatsApp 0811-1301-1300 y mi aplicación Mitsubishi Motors. Además, los consumidores pueden ingresar los números de marco de su vehículo en la página de la campaña de inspección para averiguar si el vehículo está incluido en este programa.

Los consumidores involucrados son suficientes para programar la inspección en el concesionario oficial, que comenzó el 6 de agosto de 2025. Se estima que el proceso de verificación y reparación demora entre una y cuatro horas, dependiendo de la condición del vehículo.

«El Mitsubishi L300 ha sido ampliamente conocido como un vehículo comercial ligero desde 1981, y se ha convertido en un pilar de la comunidad en varios sectores comerciales. Esta campaña de inspección es una forma de nuestro compromiso de garantizar la seguridad, la comodidad y la calidad de los vehículos en todos los procesos de propiedad», dijo el presidente del PT MMKSI, Atsushi Kurita.