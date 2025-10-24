¡Alerta! Los pacientes con diabetes expuestos a microplásticos aumentan el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular

Jacarta – El Servicio de Salud de DKI Yakarta recuerda al público que microplásticos que recientemente se descubrió que está contenida en el agua de lluvia en Yakarta podría aumentar el riesgo para los pacientes diabetes atrapó ataque al entrar en los vasos sanguíneos.

«Cuando una persona con diabetes también fuma, además también está (expuesta a) microplásticos, el riesgo de que esto ocurra infarto de miocardio y los ataques de accidente cerebrovascular podrían aumentar», dijo el viernes el presidente del Subgrupo de Salud Ambiental del Servicio de Salud de DKI Yakarta, Rahmat Aji Pramono, en el Ayuntamiento de Yakarta.

Los microplásticos que provienen de la degradación de los desechos plásticos incluyen fibras sintéticas de ropa, polvo de vehículos y neumáticos y residuos de la quema de desechos plásticos, que pueden ser incluso más pequeños que el polvo y las bacterias.

Rahmat dijo que cuando ingresan a los órganos del cuerpo, los microplásticos causarán inflamación o lesiones en esos órganos.

Si se produce inflamación en las vías respiratorias, por ejemplo, provoca problemas de salud como Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y otras.

Los microplásticos más pequeños pueden incluso entrar en los vasos sanguíneos y causar lesiones en ellos.

«Especialmente si la lesión es en el corazón o en el cerebro, el efecto podría ser un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Pero este es un factor de riesgo, no significa necesariamente que los microplásticos sean el único agente que causa la enfermedad», dijo Rahmat.

Mientras tanto, los pacientes con diabetes en realidad corren un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular que las personas sin diabetes, porque los niveles altos de azúcar en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos.

Rahmat dijo que los efectos de los microplásticos en la salud tardan años o es posible que las personas expuestas a ellos no los experimenten de inmediato.

Los microplásticos se han convertido recientemente en un tema de discusión en varios círculos, tras la publicación de los resultados de una investigación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) de que el agua de lluvia en Yakarta contiene partículas de microplásticos.

La investigación, que en realidad se llevó a cabo en 2022, mostró que los microplásticos en cada muestra de agua de lluvia en la capital se formaron a partir de la degradación de los desechos plásticos que flotan en el aire debido a las actividades humanas. (Hormiga)