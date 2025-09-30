¡Alerta! IHSG tiene el potencial de debilitar, verificar 5 recomendaciones de acciones potenciales Cuan

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se predice que continuará el aumento de la negociación el martes 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, inversor Pidió ser conscientes de las posibilidades de darse la vuelta.

El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que el JCI había penetrado por encima del 8,156 resistente el lunes 29 de septiembre de 2025. Por lo tanto, había potencial para continuar la tendencia ascendente hacia el próximo objetivo de proyección de Fibonacci en 8,246.

«Sin embargo, tenga en cuenta el potencial correcto Si el nivel 8,200 permanece «, agregó Ivan, citado de su declaración el martes 30 de septiembre de 2025.

Los puntos de soporte de JCI están en el área de 8,005, 7,940, 7,821 y 7,742. Mientras que los puntos de resistencia están en los niveles 8,200, 8,246, 8,300 y 8,394.



Monitorear el movimiento del stock de la pantalla y CSPI

Ivan recomienda una serie de emisores de acciones que tienen oportunidades cómo. Acciones que son apropiadas para que los inversores las miren:

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,950-3,050

Precio objetivo: 3,400

PT Innosat TBK (Isat)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.600-1,650

Precio objetivo: 1,855

PT JAPFA COMFEED Indonesia TBK (JPFA)

Recomendación: Comercio Comprar

Área de compra: 1.915-1,935

Precio objetivo: 2,100

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 1.890-1,990

Precio objetivo: 2,340

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.650-1,880

Precio objetivo: 1.775