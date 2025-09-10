Alerta ‘Efecto de septiembre’

Yakarta, Viva – Fenómeno Efecto de septiembre que es un viejo mito en Wall Street desde hace décadas, a menudo el período más débil para el índice existencias COMO.

El desempeño promedio de las acciones estadounidenses es más bajo que otros meses, ya que los inversores institucionales a menudo hacen reequilibrio de cartera hacia el final del trimestre.

Septiembre de 2025 La tensión se siente cada vez más porque el 17 de septiembre, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal o La alimentadaDeterminará la dirección del cuarto de flores.

El consenso del mercado es casi redondo estimando la poda de tasas de interés de 25 puntos básicos (BP).

Respondiendo a esta condición, Fahmi Almuttaqin, analista Recu, evaluó que el escenario probablemente también hubiera sidoa un precio en por participantes del mercado desde hace semanas.

Es decir, el riesgo de «vender las noticias» puede ser lo suficientemente grande, especialmente si el tono de la Fed permanece agresivo Al enfatizar que la inflación no ha sido completamente controlada.

«Para las acciones, el efecto delgado de poda puede ser ambiguo. Si el tono engañar Participando en el sector de la tecnología y la propiedad tiene la oportunidad de liderar el rally. Sin embargo, si el mensaje que aparece es realmente cauteloso, los inversores pueden tomar una acción de toma de ganancias que pueden hacer que el índice móvil sea plano o incluso corregido a corto plazo «, dijo, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

En cuanto al mercado activos criptográficoscombinación Efecto de septiembre Y la decisión de la Fed fue una gran prueba.

Según él, el rendimiento actual del precio que aún está relativamente estancado con algunas correcciones menores en las últimas semanas.

Esto hace que la capitalización del mercado global de activos criptográficos todavía esté en alrededor de US $ 3.96 billones, solo ligeramente por debajo del 11 de agosto al nivel de US $ 4.06 billones.

Sin embargo, continúa fahmi, índice Miedo y codicia Estar en el nivel 49, muestra que el mercado sigue siendo neutral, no optimista, pero tampoco en pánico.

Esto es diferente de la situación en las condiciones el 11 de agosto, donde el índice está en el número 70, lo que indica la condición de la codicia o bastante optimista.

Además, lo que distingue este año del período histórico anterior es el gran flujo de fondos de los inversores institucionales a través de ETF Spot.

«La entrada estable durante todo el año ha dado una base más sólida para los precios Bitcoin Y EthereumPor lo tanto, la reducción de precios es relativamente menor y hace que Bitcoin pueda mantener un nivel de precio por encima de US $ 100 mil «, dijo.

Para los inversores, este septiembre no es solo una cuestión de evitar meses desafortunados. Es precisamente lo que es más importante es la disciplina de la estrategia enfrentar una combinación de factores estacionales y macroeconómicos.

«Una estrategia que puede ser optimizada por los inversores además de la inversión de rutina o Promedio de costos en dólares (DCA) es mediante la utilización de la estrategia de futuros criptográficos que también está disponible en el Recu, para permitir a los inversores lograr ganancias cuando las condiciones del mercado aumentan o caigan «, explicó.

Además, los inversores también deben prestar atención a la proyección del desarrollo de la inflación y las opiniones de la Fed en el futuro pueden ser una forma de gestionar el riesgo mientras se mantiene la exposición a oportunidades de aumentos de precios.

Por otro lado, los activos criptográficos con catalizadores fuertes como Bitcoin y Ethereum pueden ser una opción. Para los inversores a largo plazo, dijo Fahmi, septiembre es solo un mes en un ciclo largo.

Si la tasa de interés global continúa disminuyendo hasta 2026, activos que son bastante riesgosos, como los activos criptográficos y las acciones estadounidenses, es probable que siga siendo el principal ganador.

«Se estima que Bitcoin aún puede probar nuevos niveles psicológicos para imprimir nuevos tiempos altos, especialmente si las tendencias de poda continúan. Mientras que Ethereum tiene un catalizador de fortalecer los ecosistemas de los rollups y la adopción institucional, como DATS (empresas de tesorería digital)», agregó.