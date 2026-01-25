Alerta de ICA de Maharashtra: Nagpur y Amaravati registran mala calidad del aire en 232







Varias regiones de Maharashtra experimentaron temperaturas ligeramente más frías de lo normal temperaturas el domingo, con máximos cayendo por debajo de los promedios estacionales en partes del estado.

Ahmednagar registró una temperatura máxima de 28,9 grados Celsius, aproximadamente 1,8 grados Celsius por debajo de lo normal. Jalgaon y Jeur registraron máximas de 28,4 grados Celsius y 31,0 grados Celsius, respectivamente, manteniéndose por debajo del promedio, según el Departamento Meteorológico de la India (IMD). Kolhapur y Mahabaleshwar experimentaron caídas más notables, con máximas de 28,4 grados Celsius y 23,0 grados Celsius, alrededor de 2 a 4 grados Celsius menos que las lecturas típicas para esta época del año.

Mumbai continuó experimentando condiciones cálidas y agradables: Colaba registró un máximo de 28,5 grados Celsius y Santacruz alcanzó 29,8 grados Celsius, ligeramente por debajo de las normas estacionales. Las temperaturas mínimas se mantuvieron suaves, rondando los 19,3 grados centígrados en Colaba y los 17,7 grados centígrados en Santacruz.

Según IMD, el norte y el centro de Maharashtra experimentaron noches más frescas, con Ahmednagar cayendo a 11,4 grados Celsius, Jeur a 11,0 grados Celsius y jalgaon a 13,5 grados centígrados.

Malegaon registró un mínimo comparativamente más cálido de 13,8 grados Celsius, 3,9 grados Celsius por encima de lo normal. Otros distritos como Osmanabad (14,0 grados Celsius), Parbhani (15,6 grados Celsius) y Udgir (16,8 grados Celsius) experimentaron noches templadas, desviándose ligeramente de los patrones típicos.

Mientras tanto, las regiones costeras y occidentales registraron temperaturas mínimas más cálidas, con Dahanu en 15,9 grados Celsius y Ratnagiri a 17,6 grados centígrados. Harnai experimentó una mínima de 20,4 grados Celsius, ligeramente por debajo de sus valores normales. En general, si bien las temperaturas diurnas se mantuvieron ligeramente por debajo del promedio en muchos distritos del interior, Maharashtra continuó presenciando condiciones invernales agradables.

ICA en Maharashtra

Pune: 164

Nashik: 100

Nagpur: 232

Dhulé: 100

Jalgaón: 92

Jalna: 110

Amaravati: 232

Mumbai registra una temperatura mínima de 18 grados Celsius, el ICA en la ciudad, Thane y Navi Mumbai son satisfactorios

Se prevé que Mumbai experimente un clima agradable, con temperaturas máximas y mínimas que rondarán los 30 grados Celsius y 18 grados Celsius, respectivamente, según el IMD.

La calidad del aire en toda la ciudad sigue siendo en gran medida satisfactoria, registrando un ICA de 96, que puede causar sólo molestias respiratorias menores en personas sensibles, según informa la aplicación Sameer.

ICA en Bombay

Complejo Bandra Kurla: 114

Borivali Este: 102

Byculla: 82

Andheri Este: 106

Chembur: 98

Colaba: 76

Ghatkopar: 109

Mientras tanto, en Thane registró un AQI de 100 y Navi Mumbai de 85, siendo ambos niveles satisfactorios.





