Alerta al pagar estacionamiento usando el código QR

Los Ángeles, Viva – Pago aparcamiento ahora es más fácil gracias al presente Código QRo comúnmente conocido en Indonesia con el nombre Qris. Simplemente abra una cámara de teléfono celular, escanear y la transacción se completa en segundos. Sin embargo, esta facilidad fue aparentemente utilizada por partes irresponsables para cometer fraude.

El modo que comenzó a florecer es el archivo adjunto de pegatinas QR falsas en una máquina de estacionamiento o tablero de información. El QR parece oficial, a pesar de que dirige al usuario a un sitio falso. Una vez que se ingresan los datos, se puede robar información personal y financiera.

Se encontraron casos similares en varias ciudades importantes en el extranjero. Los estafadores adjuntan QR falso en el parquímetro para que el conductor se dirige inmediatamente a la página de pago falso. La víctima generalmente se dio cuenta después de ver una transacción sospechosa en su cuenta.

Citado Viva Automotive de LataLunes 15 de septiembre de 2025, el uso del código QR para el estacionamiento actualmente es cada vez más amplio. Desafortunadamente, muchas personas tienen prisa cuando buscan un estacionamiento, por lo que no prestan atención a los detalles del QR escaneado. Esta situación se convierte en una brecha ideal para los perpetradores de delitos.

Por lo general, el QR falso está perfectamente unido al QR original para que sea difícil distinguirlo. A primera vista, parece válido, especialmente si se publica en una ubicación oficial. Esto hace que la comunidad sea más desprevenida porque creen en la apariencia física de la máquina de estacionamiento.

De hecho, cualquier persona puede hacer el código QR en poco tiempo a través de una aplicación gratuita. A partir de ahí, el código se puede dirigir a un sitio peligroso o una página de pago falso. Es por eso que se les pide a las personas que tengan más cuidado cada vez que escanean el código.

Los expertos en seguridad cibernética sugieren que los usuarios revisen cuidadosamente antes de realizar pagos. Por ejemplo, asegúrese de que el nombre del comerciante aparezca de acuerdo con el proveedor oficial de servicios de estacionamiento. Si hay irregularidades, es mejor cancelar la transacción.

Además, algunas ciudades han confirmado que nunca han adjuntado QR en una máquina de estacionamiento. Por lo general, dirigen a los usuarios a usar aplicaciones oficiales que se pueden descargar directamente en la tienda de aplicaciones. Este método se considera más seguro porque reduce el riesgo de falsificación.

Aun así, eso no significa que todos los QRS sean peligrosos. Muchos restaurantes, centros comerciales, para el transporte público utilizan el código QR de manera segura. La clave está en el hábito de la comunidad para estar siempre vigilante y no escanear descuidadamente.