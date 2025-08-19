Alerta al contenido de BBM a la tecnología secreta china





Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive ¡El lunes 18 de agosto de 2025, que debe leer para seguir actualizando con las últimas tendencias automotrices!

1. Evite llenar combustible cuando este vehículo esté en la estación de servicio

Llenar el combustible cuando el camión del tanque llena el tanque subterráneo de la estación de servicio puede dañar su vehículo debido a la suciedad y el sedimento. Esto corre el riesgo de dañar el motor y causa costos costosos de reparación. Leer más.

China introdujo un sofisticado dron VTOL Jet que pudo despegar y aterrizar verticalmente, abrió oportunidades para volar autos en el futuro. Esta tecnología, originalmente para los militares, ahora inspiró el transporte civil libre de tráfico. Leer más.

Siete autobuses Transjakarta están decorados con el arte local a través de la campaña «Foring Me» para promover la creatividad indonesia. Visual Vibran de IP locales como Tenka Street y Yakarta Jekte parecía impresionante con el apoyo de la tecnología MaxDecal Premium Sticker. Leer más.

