Alerta a las narrativas provocativas, se les pide a las personas que no se vean afectadas por la invitación de las réplicas

Yakarta, Viva – Ex Presidente del Tribunal Constitucional, Jimly Asshiddiqie llamar a agar público No nuevamente atrapado en el ciclo de acción física que tiene el potencial de traer nuevos disturbios.

Citado de su cuenta personal de redes sociales el viernes 5 de septiembre de 2025, invitó a Jimly al público a canalizar las aspiraciones pacífica y sabiamente a través de canales digitales.



La masa de los manifestantes dañados por el edificio DPRD de Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

«Al presenciar los muchos fraudes y saqueos, todos los residentes que desean revelar aspiraciones deberían ser suficientes a través de las redes sociales, no sean físicamente, al menos un mes de anticipación», dijo Jimly.

Según Jimly, este impulso debería ser una reflexión material para que la energía de la comunidad no se canalice en acciones destructivas. Los canales digitales, continuó, podrían ser un medio efectivo para transmitir puntos de vista, al tiempo que proporcionan espacio para el gobierno y el DPR para mejorar la gobernanza institucional.

Con condiciones sociales que aún son vulnerables, Jimly espera que todas las partes puedan contenerse y no empeorar la situación. Recordó que el caos solo dañará a las personas pequeñas, mientras que las aspiraciones transmitidas sabiamente aún pueden ejercer presión moral y política a los tomadores de decisiones.

«Hoaks Narrative y provocativo Claramente contiene un gran riesgo. Por lo tanto, la vigilancia pública es la clave para que Yakarta permanezca propicio y las aspiraciones aún se transmitan de manera digna «, dijo.

Según Jimly, después de la manifestación que había llevado al caos hace algún tiempo, la situación en la ciudad capital ahora conduce gradualmente. Aun así, dijo, se aconsejó a la comunidad que permaneciera consciente de una variedad de narraciones engañosas que circulan en las redes sociales y los mensajes en cadena.

Se considera que los problemas provocativos, como las afirmaciones de miles de masas de varias regiones que ingresarán a Yakarta, desencadenan nuevas olas. Se aseguró de que el problema no fuera cierto y solo tenía como objetivo confirmar la atmósfera.

Mientras tanto, la División de Relaciones Públicas de Karopenmas de la Policía Nacional, General de Brigada, Trunoyudo Wisnu Andiko, enfatizó que el público no debería quedar atrapado en una trampa de información falsa. Recordó que los HOAK a menudo se usan como una herramienta de provocación para invitar a las personas a salir a las calles y desencadenar disturbios.



La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

«Insto al público a abordar cualquier información claramente. El canal principal que se puede utilizar como referencia son los medios de comunicación, los periodistas y los periodistas que presentan información de manera objetiva», dijo.

Trunoyudo enfatizó la importancia de la verificación antes de confiar o difundir información que circula. Él consideró que los medios de comunicación tenían un papel estratégico en la compensación de problemas que se desarrollaron y se convirtieron en la referencia principal para garantizar que las noticias circulen fuera cierto.

«Cada información debe filtrarse correctamente y verificar la fuente. Hagamos los medios de comunicación como el canal principal para la información correcta y creíble», dijo.